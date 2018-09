Darum ist die Offensive auf Idlib nicht vom Tisch

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben sich geeinigt: Bis zum 15. Oktober soll um die Region Idlib ein entmilitarisierter Streifen eingerichtet werden. Danach schloss der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu einen Angriff auf die Rebellenhochburg aus. Großes Aufatmen – oder kommt das dicke Ende doch noch? Antworten von Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Die Großoffensive auf Idlib sei vom Tisch, sagt Putin. Glauben Sie ihm?

Nein. Denn es ist ein wichtiges Ziel des syrischen Regimes und seiner Verbündeten, die Rebellenhochburg einzunehmen. So ist die Offensive wohl nur aufgeschoben – oder unterteilt, sodass man sich Zeit lässt und Idlib Stück für Stück einnimmt.

Reine Salamitaktik also?

Ja. Gerade Russland hat neben der Einnahme von Idlib ein weiteres Ziel: den syrischen Staat in der internationalen Gemeinschaft zu rehabilitieren und Geld für den Wiederaufbau einzuwerben. Das wäre schwer mit einer massiven Offensive gegen Bevölkerungszentren in Einklang zu bringen. Ich rechne deswegen für die nächste Zeit mit Verhandlungen und kurzfristigen Waffenruhen, während die Regierungstruppen, die Russen und die schiitischen Milizen die Provinz Schritt für Schritt einnehmen.

Russland und die Türkei haben sich auf eine demilitarisierte Zone in Idlib geeinigt. Wie muss man sich das vorstellen?

Als eine Ausweitung der bereits bestehenden türkischen Beobachtungsposten auf einen Streifen. Die große Frage ist, ob jihadistische Organisationen wie die ehemalige Nusra-Front einem solchen Streifen zustimmen. In letzter Zeit haben diese sich nur teilweise kooperativ gezeigt.

Was waren frühere Erfahrungen mit solch entmilitarisierten Zonen im Syrienkrieg?

Dass sie diesen Namen nicht verdienen. Solche Zonen sind seit Mai 2017 in Absprache mit der Türkei eingerichtet worden. Dabei gab es immer die Klausel, dass in diesen Puffern der Kampf gegen Terroristen ausgenommen ist. Dieses Argument wird auch jetzt wieder bemüht. So ist die geplante Offensive aus russischer, syrischer oder iranischer Sicht keine Offensive gegen die Rebellen, sondern eine «Terrorismusbekämpfungsmaßnahme», die theoretisch auch in den entmilitarisierten Zonen zugelassen ist. Insofern ist die Namensgebung irreführend. Es war immer klar, dass das Regime versuchen wird, diese Zonen über kurz oder lang einzunehmen. Das gilt selbstverständlich auch für Idlib. Es mag hart klingen. Aber zu einer echten Entmilitarisierung wird nur der vollständige Sieg des Regimes führen.

Bewaffnete Kämpfer müssten die entmilitarisierte Zone verlassen. Wie ist denn das praktisch zu machen?

Es ist schwer vorstellbar, wie diese Regelung in der Praxis aussehen soll. Stimmt die einstige Nusra-Front, die heutige Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), der Einrichtung einer solchen Pufferzone nicht zu, wird es sehr schwierig, sie dazu zu zwingen. Im schlimmsten Fall könnte es zu Kämpfen zwischen den türkischen Truppen in Idlib und der HTS kommen.

Es sollen mindestens 30.000 Kämpfer in Idlib sein, auch viele ausländische. Was passiert mit ihnen?

Es gibt im Moment kein Konzept. Die syrische Regierung möchte diese Gruppierungen zerschlagen. Die Türkei würde sie gern vor der Zerschlagung retten, muss angesichts der Gesamtlage aber akzeptieren, dass das nicht möglich ist, denn diese Gruppen werden sich nicht halten können. Längerfristig gibt es nur die Möglichkeit, dass sie das Land verlassen, wenn sie Tod oder Gefangenschaft vermeiden wollen. Ob das möglich sein wird, hängt von der Türkei ab: Davon, ob sie die Grenzen für jihadistische Kämpfer öffnen wird.

Wieso fürchtet die Türkei diese jihadistischen Extremisten nicht?

Die Türkei scheint in diesen Gruppierungen tatsächlich keine Gefahr zu sehen. Ich halte das für einen Fehler. Immerhin unterscheidet sich die HTS kaum vom «Islamischen Staat». Die Unterstützung der Türkei für Jihadisten im Nachbarland war immer kurzsichtig. Sie erklärt sich daraus, dass es eine gewisse ideologische Übereinstimmung zwischen Teilen der neuen politischen Elite der Türkei und diesen Jihadisten gibt. Und dass es auf türkischer Seite ein überbordendes Selbstbewusstsein gibt, dass solche Gruppierungen keine Gefahr darstellen können, was wiederum mit der großen Furcht vor den Kurden verbunden ist.

Das müssen Sie ausführen ...

In der Türkei ist der Gedanken sehr verbreitet, dass die Jihadisten gegen die Kurden eingesetzt werden können. Die neue politische Elite in der Türkei sieht islamistische Terroristen in einem ganz anderen Licht als wir das hier in Westeuropa tun.

(L'essentiel)