Netanyahu muss während Auftritt in Bunker

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie in einem Video des öffentlichen israelischen Senders Kan 11 zu sehen war, näherte sich ein Sicherheitsmitarbeiter Regierungschef Benjamin Netanyahu bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Aschkalon und informierte ihn über den Alarm. Netanyahu grüßte die rund hundert Anhänger seiner Likud-Partei und wurde zusammen mit seiner Frau Sara umgehend in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben der israelischen Armee wurde ein Geschoss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome habe die Rakete aber rechtzeitig abgefangen. Demnach ertönten unter anderem in Aschkalon Alarmsirenen wegen des Beschusses.

Netanyahu machte in Aschkalon Wahlkampf im parteiinternen Entscheid über den Vorsitz der rechtsgerichteten Likud-Partei. Die Mitglieder bestimmen am Donnerstag einen neuen Vorsitzenden. Der unter Korruptionsanklage stehende Regierungschef wird von dem früheren Minister Gideon Saar herausgefordert. Der Sieger der Abstimmung wird Spitzenkandidat des Likud bei der vorgezogenen Neuwahl im März.

Der Gazastreifen wird seit 2007 von der radikalislamischen Hamas kontrolliert. Seither gab es bereits drei kriegerische Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und Israel.

(L'essentiel/roy/sda)