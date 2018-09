Beweist dieser Kalender Kavanaughs Unschuld?

Der Justizausschuss des US-Senats will am Donnerstag die Professorin Christiane Blasey Ford im Justizausschuss zu ihren Anschuldigungen anhören. Sie bezichtigt Kavanaugh, er habe sie während einer Schülerparty in den 80er Jahren zu vergewaltigen versucht. Auch zwei weitere Frauen werfen dem Richter inzwischen sexuelle Übergriffe vor. Kavanaugh, der die Anschuldigungen zurückweist, soll nach Ford in der Ausschusssitzung aussagen.

Vor der Anhörung veröffentlichte der Ausschuss Kalenderblätter von Kavanaugh aus dem Sommer 1982, die der Richter als Beweis für seine Unschuld weitergab. Auf dem Kalender sind viele gesellschaftliche Veranstaltungen, sowie sportliche Aktivitäten zu sehen. Außerdem zeigen die Blätter, dass Kavanaugh im Juli jedes Wochenende die Stadt verlassen hat. Im Juni prangt der Eintrag «Beachweek» über allem. Dabei soll es sich um einen einwöchigen Aufenthalt am Strand handeln. Der August ist mit gefüllt mit einer To-Do-Liste, die vom sommerlichen Football-Camp angeführt wird. Außerdem steht darin sein Friseurbesuch und seine Reisen nach New York oder nach Namibia.

Ob der Kalender aber wirklich als Beweis für seine Unschuld gilt, darf angezweifelt werden. Es herrscht ein großes Chaos und viele Partys und Ausflüge sind eingetragen. Dies überrascht, da der Kandidat für den Obersten Gerichtshof in einem Interview vor einer Woche noch davon sprach, dass er ein fleißiger Student gewesen sei.

Weitere Vorwürfe in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen hatte sich eine weitere Frau im Magazin «New Yorker» mit dem Vorwurf gemeldet, Kavanaugh habe sie sexuell belästigt. Während einer Studentenparty an der Elite-Universität Yale in den 80er Jahren habe er ihr sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt.

Am Mittwoch erklärte dann eine dritte Frau, sie sei Zeugin von sexueller Belästigung durch Kavanaugh bei Schülerpartys in den 80er Jahren gewesen. Kavanaugh habe «Mädchen gegen ihren Willen an sich gedrückt und sich an ihnen gerieben». Um das Jahr 1982 herum sei sie zudem während einer Party, an der auch Kavanaugh teilgenommen habe, Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden.

Trumps Republikanische Partei hält dennoch bislang an ihrem Plan fest, bereits am Freitag im Justizausschuss über Kavanaugh abstimmen zu lassen. In dem Votum geht es darum, die Personalie an das Plenum der Kongresskammer weiterzuleiten. Dieses hat dann die endgültige Entscheidung über die Nominierung für den mächtigen Supreme Court zu treffen.

