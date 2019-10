«Das Museum wird zur Hölle werden»

Der Mann, der sich in einem südfranzösischen Museum verschanzt hat, ist mitlerweile von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Eine Spezialeinheit, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, war in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël vor Ort. Die Polizei forderte Bürger auf, die Umgebung zu meiden.

In dem archäologischen Museum hatte sich mindestens ein Mensch verschanzt, berichtete der Sender France Bleu. Am Morgen schlug demnach eine Reinigungsfrau Alarm, denn sie konnte die von innen blockierte Eingangstür nicht öffnen.

An Ort und Stelle sind nach Angaben der Polizei bedrohliche Inschriften in arabischer Sprache entdeckt worden. «Das Museum wird eine Hölle werden», laute ein Spruch, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Berichten zufolge war unklar, ob der Mann bewaffnet war.

#Intervention de police rue de la vieille église à St Raphaël.

Circulation difficile. Evitez le secteur.

Merci de ne pas gêner le travail des policiers et ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/Q24YjQhRkY — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) October 23, 2019

(L'essentiel)