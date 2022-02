Präsident richtet emotionalen Appell an Nation

Auch auf Twitter zeigt sich der 44-jährige Staatslenker bereits den ganzen Donnerstag äußerst aktiv und berichtet im Minutentakt, was in seinem Land vor sich geht. Dabei schreckt er auch nicht vor kerniger Sprache zurück – wie in diesem Tweet, in dem er den Angriff russischer Truppen mit demjenigen Nazi-Deutschlands auf sein Land im Jahr 1939 verglich.

Dies sind zwei längere Passagen von Reden, die Selenski am Donnerstag zu unterschiedlichen Zeitpunkten hielt.

«Sehr geehrte Bürger der Ukraine, heute Morgen hat Präsident Putin die Durchführung einer Sondermilitäroperation im Donbass erklärt. Russland hat auf unsere Militärinfrastruktur und unsere Grenzsicherheitstruppen einen Angriff ausgeführt. In vielen Städten waren Explosionen zu hören. Wir führen den Kriegszustand ein auf dem gesamten Territorium unseres Staates. Vor einer Minute habe ich ein Gespräch mit Präsident Biden geführt. Die USA haben schon angefangen, internationale Unterstützung zu organisieren. Heute ist von Ihnen – von jedem von Ihnen – Fassung nötig, wenn möglich, bleiben Sie bitte zu Hause. Wir arbeiten, die Armee arbeitet, der ganze Verteidigungs- und Sicherheitsbereich arbeitet. In ständiger Verbindung mit Ihnen bleibe ich, bleibt der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und das Ministerkabinett der Ukraine. Demnächst werde ich mich wieder melden. Keine Panik! Wir sind stark und auf alles gefasst. Wir werden alle besiegen, denn wir sind die Ukraine. Ruhm der Ukraine!»

«Meine lieben Ukrainer, wie versprochen melde ich mich wieder. Ich werde euch stündlich aktuelle und zuverlässige Informationen mitteilen. Wir werden jetzt nicht nur von Bomben, sondern auch von Fakes angegriffen. Es ist wichtig, die Wahrheit aus offiziellen Quellen zu erhalten. Heute hat Russland einen Einmarsch begonnen, Putin hat einen Krieg mit der Ukraine, mit der ganzen demokratischen Welt begonnen. Er will meinen Staat vernichten. Er will unseren Staat vernichten – alles, was wir aufgebaut hatten, wofür wir leben. Ich wende mich an alle Ukrainer, vor allem an alle Militärs, die sich schon dem ersten Angriff des Feindes stellen mussten und ihn gebührend zurückweisen: Ihr seid mutig, ihr seid ungebrochen, denn ihr seid Ukrainer. Ich wende mich an jeden Ukrainer, der sich jetzt auf unserem Boden aufhält: Wir sollen nicht in Panik geraten, wir sollen alles Nötige tun, um das Militär der Ukraine zu unterstützen. Ich wende mich an alle Ukrainer, die sich jetzt im Ausland aufhalten: Wir brauchen auch eure Unterstützung, ihr seid eine starke, vereinigte Kraft, und ihr habt es auch schon mehrmals bewiesen, wir brauchen euch jetzt. Ich habe mit Biden, Johnson, Charles Michel, Duda, Nauseda gesprochen – wir beginnen, eine Anti-Putin-Koalition zu bilden. Wir haben die Weltführer aufgerufen, alle möglichen Sanktionen gegen Putin zu betätigen, eine massive Verteidigungsunterstützung in die Wege zu leiten, den Luftraum über der Ukraine für den Aggressor zu schließen. Gemeinsam müssen wir die Ukraine retten, die demokratische Welt retten – und wir werden es tun. Ruhm der Ukraine!»

(L'essentiel/DPA/pme)