Japans Regierungschef tritt zurück

Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das berichteten japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Abe hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt aus nicht näher bekannten Gründen zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Der Rechtskonservative ist der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes. Er amtiert seit 2012.

Zuletzt hatte es zunehmend Spekulationen über die Gesundheit des Regierungschefs gegeben, nachdem er sich zweimal zur Behandlung ins Krankenhaus hatte begeben müssen. Abe kämpft seit Jahren gegen eine chronische Darmentzündung. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz des Ministerpräsidenten angekündigt.

Nach dem Bericht über einen Rücktritt des Regierungschefs rutschte der Nikkei-Index zwei Prozent ins Minus. Abe ist seit Dezember 2012 Ministerpräsident in Japan und ist Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei. Seine Amtszeit als Regierungschef würde im September 2021 enden.

(L'essentiel/SDA/REUTERS)