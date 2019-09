Abgeordneter wechselt während Rede die Seite

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents' and country's best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

Mit dem Fraktionswechsel eines konservativen Abgeordneten hat der britischen Premierministers Boris Johnson am Dienstag seine rechnerische Mehrheit im Parlament eingebüsst.

Der Abgeordnete Phillip Lee trat zu den Liberaldemokraten über, wie er auf Twitter mitteilte. Er schreibt: «Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr möglich ist, als konservatives Mitglied des Parlaments den Interessen meiner Wähler und des Landes zu dienen.»

Das britische Parlament kam am Dienstag das erste Mal seit der Sommerpause zusammen. Noch am Abend sollte es eine erste entscheidende Abstimmung über die Brexit-Pläne von Johnson geben. Der Regierungschef will den EU-Austritt am 31. Oktober um jeden Preis, notfalls auch ohne Abkommen mit Brüssel.

(L'essentiel/fss/sda)