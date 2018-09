US-Präsident Donald Trump hat den Gebieten an der US-Südostküste, die nach dem Sturm Florence unter schweren Überschwemmungen leiden, volle Unterstützung zugesagt. «Wir werden zu 100 Prozent da sein», sagte Trump am Mittwoch bei einem Besuch in North und South Carolina. Was auch immer die Bundesebene tun könne, werde getan, sagte Trump. Einzelheiten nannte er nicht.

«Ihr werdet euch davon erholen», tröstete er die Bewohner der getroffenen Staaten. Die präsidentielle Fürsorge relativierte sich bei Trumps Auftritten aber gleich wieder. Etwa dann, als ein Mann im schwer beschädigten New Bern, North Carolina, dem Präsidenten ein Boot zeigte, das in seinen Garten gespült worden war, fragte ihn Trump: «Ist das Ihr Boot?». «Nein», antwortete dieser. «Dann», so Trump, «haben Sie aus diesem Deal wenigstens ein Boot gewonnen.»

«Weder Mitgefühl noch Hirn»

Ähnlich viel «Feingefühl» legte der 72-Jährige an den Tag, als er etwas später Freiwilligen beim Verteilen von Essen assistierte. Über ausgegebenen Hotdogs, Chips und Früchten rief er den leidgeplagten Menschen zu: «Habt noch eine gute Zeit!» («Have a good time!»)

Diese Unbekümmertheit gegenüber Menschen, die teilweise alles verloren haben, hatte laut «Independent» bereits letztes Jahr für Irritationen gesorgt: Als er nach dem Hurrikan Harvey die Metropole Houston besuchte, wünschte er den Leuten einer Notunterkunft beim Abschied ebendies: «Habt noch eine gute Zeit, Leute!»

Auf Twitter fallen die Reaktionen der User entsprechend negativ aus: «Dieser Mann lebt in La-La-Land», «Er hat weder Mitgefühl noch Hirn», «Für ihn ist alles eine Unterhaltungsshow!».

Ein zehn Jahre altes Foto

In Sachen Hurrikan kriegte aber auch Trumps Sohn Donald Trump Jr. sein Fett weg. Er twitterte ein Foto von CNN-Moderator Anderson Cooper, der in einer Flutregion hüfttief im Wasser steht. Ein anderer CNN-Mitarbeiter auf dem Foto steht allerdings lediglich knietief im Wasser.

Für Trump Jr. steht fest, dass Cooper überdramatisierte und für den gewünschten Effekt wohl im Wasser kniete. Gerade CNN sollte mit dem Lügen aufhören, um seinen Vater und dessen Hurrikan-Management schlecht aussehen zu lassen, twitterte er.

It's a shame that CNN's ratings are down 41%. What's worse is there's a simple solution that they refuse to accept. Stop Lying to try to make @realDonaldTrump look bad. https://t.co/O3XyWchsJh pic.twitter.com/BCUCxKnOvO— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 16, 2018

CNN-Cooper verneinte vehement, dass er auf dem Foto im Wasser kniet. Vor allem aber kam heraus, dass das Foto aus dem Jahr 2008 stammt und damit ganze zehn Jahre alt ist.

Auch die Frau des CNN-Mitarbeiters, der mit Cooper auf dem Foto zu sehen ist, meldete sich zu Wort. Ihr Mann sei letztes Jahr an Krebs gestorben. Es sei respektlos, dass er nun von Trump Jr. instrumentalisiert werde. «Niemand muss lügen, um Sie oder Donald Trump schlecht aussehen zu lassen», twitterte sie. «Das schaffen Sie beide problemlos allein.»

Der Sturm Florence hatte vor allem in North und South Carolina schwere Überschwemmungen verursacht. Am Mittwoch standen noch Städte teils unter Wasser. Allein in North Carolina starben nach offiziellen Angaben mindestens 27 Menschen infolge des Unwetters. In South Carolina und Virginia kam es ebenfalls zu Todesfällen.

Dear @DonaldJTrumpJr Please STOP tweeting things like this. The gentleman in the photo with Anderson is MY HUSBAND who passed away almost one year ago from cancer. This picture was taken in 2008 and using it to attack CNN is disrespectful to me, my son and our family....1 of 2— CeeLeeCee (@CeeLeeCee3) September 18, 2018

https://t.co/0vJ0Grfzxr Here is another link.— Kenyan Bunnie (@KenyanBunnie) September 19, 2018

