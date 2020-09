Trump teilt Fake News über Biden

Um beim Wahlkampf seinen Gegner schlecht zu machen, ist Donald Trump wohl jedes Mittel recht. Nun teilte er sogar ein gefälschtes Video von seinem Herausforderer Joe Biden im Netz. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das von Trump geteilte Video kurzerhand als Manipulation gekennzeichnet.

In dem am Mittwoch geteilten Video ist eine Rede des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden mit dem Song «F*ck the Police» von N.W.A. unterlegt.

What is this all about? https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

Auf einer Veranstaltung in Florida im Rahmen des «Hispanic Heritage Month» an der Biden teilgenommen hatte Biden, spielte der Präsidentschaftskandidat allerdings ein ganz anderes Lied, nämlich «Despacito» von Luis Fonsi. Hier das Originalvideo zu sehen:

After being introduced by Luis Fonsi, Joe Biden pulled out his phone and started playing Despacito ahead of his remarks kicking off Hispanic Heritage Month in Kissimmee, FL. pic.twitter.com/7R6hUZgLW1 — Sarah Mucha (@sarahmucha) September 16, 2020

Amerika ist derzeit geprägt von gewaltsamen Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus, insbesondere in Kenosha und Portland. Ausgerechnet Trump stellt sich vor diesem Hintergrund in seiner Wahlkampagne jedoch als Vertreter von Recht und Ordnung dar. Biden wirft er hingegen vor, die Vereinigten Staaten zu einem unsicheren Land machen zu wollen. Biden wirft Trump wiederum vor, er schüre Hass und spalte die Gesellschaft.

Warnhinweis für Fake-Video

Eine Sprecherin des Kurznachrichtendienstes Twitter teilte mit, der Tweet von Trump sei wegen seiner manipulativen Tendenzen mit dem Warnhinweis versehen worden. Ein Mitglied von Bidens Wahlkampfteam nannte die Maßnahme jedoch unzureichend:

« "Dies ist der zweite Tweet von Trump mit dem manipulierten Video. Der einzige Hinweis, den man erhält, ist dieses klitzekleine Fähnchen am unteren Bildrand, dass es sich um ’manipulierte Medien’ handelt." »

Von Trumps-Wahlkampfteam gab es bislang keine Stellungnahme dazu.

(L'essentiel/sm)