Trump-​​Anhänger demonstriert allein

Mark Leggiero steht vor dem Kapitol des Bundesstaats in New York. Er hält eine US-amerikanische Flagge in der Hand. Sein Militär-Käppi hat er tief ins Gesicht gezogen. Leggiero ist gekommen, um gegen den Amtantritt von Joe Biden zu demonstrieren. Gefolgt ist ihm: niemand.

Mark Leggiero is the one lone Trump supporter out in front of the NYS Capitol. He says he expected a few thousand ppl here and is disappointed. He said he drove 45 minutes for a peaceful protest pic.twitter.com/hDtCLYFpLq — Morgan Mckay (@morganfmckay) January 20, 2021

«Ich wollte Teil der Patrioten-Bewegung sein und die Trump-Befürworter unterstützen», sagt der wohl einsamste Trump Unterstützer gegenüber NBC. «Und nun finde ich mich ganz alleine hier wieder.» Leggiero ist enttäuscht: «Nach alldem, was Trump für uns getan hat, habe ich schon gedacht, dass hier ein paar tausend Menschen aufkreuzen werden.»

Mark Leggiero,28, is lone Trump supporters at the Capitol in Albany before noon, looking to hold a peaceful demonstration. “I’m looking for more patriots.” pic.twitter.com/qlFD1copWO — Michael Gormley (@GormleyAlbany) January 20, 2021

In der ganzen USA wappneten sich die Sicherheitskräfte für einen Aufstand der Trump-Anhänger am Tag der Vereidigung von Joe Biden. Nach dem Sturm aufs Kapitol von Trump-Anhängern am 6. Januar befürchtete die Polizei ähnliche Ausschreitungen. An den meisten Orten, auch in der Hauptstadt Washington D.C. selbst, blieb die Lage ruhig.

Mark Leggiero fand doch noch einige Mitstreiter – wenn auch aus räumlicher Distanz. Vor dem Kapitol des Bundesstaats Utah fand sich auch ein Demonstrant ein. Auch er, in eine Trump-Flagge eingehüllt, blieb in seinem Protest alleine:

Das gleiche Bild in Kalifornien. Vor dem Kapitol in Sacramento fand sich ein einzelner Demonstrant ein, um gegen Biden zu protestieren:

At the State Capitol in Sacramento, a lone Trump supporter wearing a red MAGA hat protested as President Biden took the oath of office Wednesday.



: @dustingardiner



Live #InaugurationDay updates >> https://t.co/WowWEMPI7l pic.twitter.com/QaSrlvomgd — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) January 20, 2021

Und auch vor dem Kapitol in Tennessee in Florida protestierte ein einziger Trump-Anhänger friedlich. Auskunft zu seinem Protest wollte er keine geben: Er vertraue den Medien nicht.

Lone man in Trump hat outside the Tennessee Capitol does not want to talk because media “can’t be trusted” pic.twitter.com/MbLFPfJQBs — Stephen Elliott (@ElliottStephenB) January 20, 2021

(L'essentiel/Reto Heimann)