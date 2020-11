Corona-​​Nerze kommen wie Untote aus ihren Gräbern

Über 15 Millionen Nerze waren in Dänemark einer Massenkeulung zum Opfer gefallen. In den Tieren war das Coronavirus mutiert und wieder auf Menschen übergesprungen. Die dänische Regierung hatte deshalb angeordnet, sie zu töten.

Jetzt kämpfen dänische Polizisten mit einem eher ungewöhnlichen Problem: Weil sich in den Massengräbern Verwesungsgase bilden und die Kadaver sich ausdehnen, treiben die toten Tiere zurück an die Erdoberfläche. Das sagt ein Sprecher der dänischen Polizei zum TV-Sender DR. Die Polizei in Westjütland, wo mehrere Tausend Nerze begraben wurden, habe versucht, dem makabren Phänomen entgegenzuwirken, indem sie zusätzlichen Boden auf die Kadaver geschaufelt hat. Wie nachhaltig dies ist, scheint nicht abschließend beantwortet zu sein. Die Beschaffenheit des Bodens stelle ein zusätzliches Problem dar. Mindestens zwei lokale Bürgermeister hätten verlangt, dass die Nerze ausgegraben und verbrannt werden, heißt es im Bericht weiter.

Die Keulung der Nerze war in Dänemark umstritten. Gesundheitsminister Mogens Jensen musste nach der Tötung zurücktreten, weil die Maßnahme ohne rechtliche Grundlage angeordnet worden war.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)