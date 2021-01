Amanda Gorman begeisterte alle bei Inaugurationsfeier

«Wir werden diese verwundete Welt zu einer besseren machen», denn «es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen und zu sein.» So endet das Gedicht anlässlich der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden. Es stammt von der erst 22-jährigen Lyrikerin Amanda Gorman, die ihr Gedicht auch gleich selbst vortrug.

Die junge Afroamerikanerin erstaunte mit ihrem Gedicht die ganze Welt. So etwa auch die US-amerikanische TV-Entertainerin Oprah Winfrey. Sie sei stolz auf Amanda Gorman, schrieb Winfrey auf Twitter:

I have never been prouder to see another young woman rise! Brava Brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou is cheering—and so am I. pic.twitter.com/I5HLE0qbPs