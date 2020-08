Trump will am Mount Rushmore verewigt werden

2019 traten Mitarbeiter des Weißen Hauses mit einer Frage an die Gouverneurin von South Dakota. Sie erkundigten sich laut New York Times nach dem Vorgehen, um einen weiteren Präsidenten am Mount Rushmore zu verewigen. Bislang kann man am Denkmal die Köpfe von George Washington, Thomas Jefferson, Theodor Roosevelt und Abraham Lincoln bestaunen.

Im vergangenen Monat war dann US-Präsident Donald Trump persönlich zu den Feierlichkeiten des 4. Juli nach South Dakota gereist. Dort hielt er eine Rede vor dem Nationaldenkmal. Bei diesem Besuch überreichte ihm die Gouverneurin Kristi Noem schon mal eine Nachbildung von Mount Rushmore mit einem zusätzlichen, fünften Kopf – seinem.

Laut dem Argus Leader soll Trump Noem bereits vor zwei Jahren gesagt haben, dass es sein «Traum» sei, in den Berg geschnitten zu werden. «Als er das sagte, musste ich lachen», so Noem. «Er aber lachte nicht. Es war ihm absolut ernst.» Wie ernst es Trump wirklich ist, sei dahingestellt. Klar ist jedoch, dass eine solche Entscheidung nicht der US-Bundesstaat im Alleingang fällen könnte. Denn laut einem Mitarbeiter im Weißen Haus ist dafür die Bundesregierung zuständig.

Präsident Trump selbst bezeichnet die Meldung auf Twitter als «Fakenews». Er habe niemals vorgeschlagen, ihn am Mount Rushmore zu verewigen. Doch nach allem, was er in den letzten dreieinhalb Jahren erreicht habe, sei das eine «gute Idee».

(L'essentiel/Denis Molnar)