Tory-​​Abgeordneter wird in Kirche niedergestochen

Im Südosten Englands ist ein Abgeordneter der konservativen Tory-Partei in seinem Wahlkreis mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben von Polizei und örtlichen Medien stach der mutmaßliche Täter am Freitag während einer Veranstaltung in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London «mehrere Male» mit einem Messer auf David Amess ein.

Die örtliche Polizei erklärte, sie sei gegen 12.05 Uhr Ortszeit über einen Messerangriff informiert worden. «Ein Mann wurde wenig später festgenommen und wir suchen sonst niemanden». Die Polizei machte keine Angaben zur Identität des Opfers, den Sendern «Sky» und «BBC» zufolge handelt es sich bei dem Abgeordneten um den 69-jährigen Amess.

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.



To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi