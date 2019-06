Web spottet über Trumps neue Frisur

US-Präsident Donald Trump und seine senffarbene Haar-Tolle sind unzertrennlich. Doch nun sorgt Trump mit einer völlig neuen Frisur für Wirbel unter seinen Fans mit neuer Gelfrisur.

Bei einem Auftritt am Samstag in Vienna (US-Bundesstaat Virginia) musste man zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass vorne US-Präsident Trump stand. Was ist passiert? Anders als gewöhnlich hatte sich der 72-Jährige seine Haare lässig nach hinten gegelt. Was der Hintergrund des neuen Style ist, hat Trump natürlich nicht verraten. Gemunkelt wird, dass er einen Bad-Hair-Day hatte oder seine Haare schon so lang sind, weil er keinen Zeit für einen Frisörbesuch hatte.

Spott im Netz! Twitter lacht über #Trumphair

Im Internet erhielt die neue Frisur von Trump viel Spott:

«I approve of the new hairstyle. It works. Now, the only way you could possibly look better, and stronger, is to grow a mustache (auf Deutsch: «Ich bin mit der neuen Frisur einverstanden. Es passt. Jetzt können Sie nur noch besser und stärker aussehen, wenn Sie sich einen Schnurrbart wachsen lassen»)", fordert auf Twitter einer den kompletten Hipster-Look für Trump.

Ein anderer User schreibt: «Just when you thought the man couldn't possibly level up any further... (auf Deutsch: «Gerade als du dachtest, der Mann könnte unmöglich weiter aufsteigen ...»), meint ein anderer auf Twitter. «His hair is even grosser and weirder than usual. What happened here? (auf Deutsch: «Sein Haar ist noch ekliger und seltsamer als sonst. Was ist hier passiert?»)", fragt sich ein anderer Twitter-Nutzer.

Am Sonntag war aber wieder alles beim Alten. Als er zu seiner Reise nach Großbritannien zum Staatsbesuch beo Queen Elizabeth II. antrat, trug Trump wieder den alten Klassiker: die steife Haartolle …

(L'essentiel/isa)