30.000 Flüchtlinge werden in EU-​​Länder umgesiedelt

Mehr als 30 000 Flüchtlinge vor allem aus Krisengebieten sollen im kommenden Jahr in EU-Staaten umgesiedelt werden. So viele Plätze stellen die Länder insgesamt für ein sogenanntes EU-Resettlement-Programm bereit, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Genf mitteilte.

«Resettlement ist ein Schlüsselwerkzeug, um zu gewährleisten, dass Menschen, die Schutz brauchen, ihr Leben nicht riskieren und die EU auf sicherem und legalem Weg erreichen», sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Zudem sei es ein wesentlicher Teil einer umfassenden Migrationspolitik.

Seit 2015 sind nach Angaben der EU-Kommission mehr als 65.000 Menschen über Umsiedlungsprogramme in die EU gekommen. Für jede aufgenommene Person erhält das jeweilige EU-Land 10.000 Euro von der EU-Kommission.

48 Flüchtlinge kommen nach Luxemburg

Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR brauchen rund 1,4 Millionen Flüchtlinge weltweit ein sogenanntes Resettlement (englisch für Umsiedlung). Gemeint ist damit, dass sie laut UNHCR besonders schutzbedürftig sind und deshalb aus ihrem aktuellen Aufnahmestaat - etwa Ägypten oder Libyen - in sicherere Länder gebracht werden sollten.

Wie viele Resettlement-Flüchtlinge sich in einem neuen Staat ansiedeln dürfen, bestimmt dieses Land selbst.

Vergangene Woche hatte Außenminister Jean Asselborn gegenüber dem Luxemburger Wort erklärt, Luxemburg übernehme insgesamt 48 Flüchtlinge, darunter 30 junge Männer, 13 Frauen und fünf Kinder. Zu diesem Zeitpunkt ging Asselborn allerdings noch von EU-weit 10.000 Flüchtlingen aus.

(L'essentiel/dpa)