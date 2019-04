Die Zahl der Todesopfer steigt auf 359

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach den Selbstmordanschlägen auf Hotels und christliche Kirchen in Sri Lanka am Sonntag ist die Zahl der Toten stark gestiegen. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch sind bislang 359 Opfer zu beklagen. Zudem wurden weitere Verdächtige verhaftet.

Ein Polizeisprecher sagte am Mittwochmorgen, dass 18 Verdächtige über Nacht verhaftet wurden, was die Gesamtzahl der Inhaftierten auf 58 erhöhte. Der Ministerpräsident hatte am Dienstag gewarnt, dass mehrere mit Sprengstoff bewaffnete Verdächtige noch auf freiem Fuß seien.

Die Regierung will die Chefs der Sicherheitsbehörden wegen mangelnder Informationspolitik entlassen. Staatspräsident Maithripala Sirisena kündigte an, die Führungen der Polizei und Sicherheitskräfte binnen 24 Stunden umzukrempeln.

Vorab vorliegende Hinweise auf Anschlagspläne seien nicht an die Regierung weitergegeben worden, sagte er in einer Fernsehansprache.

(L'essentiel)