Mann im Bademantel zielt auf Passanten

Am Mittwochabend musste die saarländische Polizei in Dudweiler zu einem kuriosen Einsatz ausrücken. Mehrere Fußgänger hatten den Beamten einen lediglich mit einem Bademantel bekleideten Mann gemeldet, der scheinbar eine Schusswaffe bei sich trug und damit Passanten und Autofahrer anvisierte, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Der Bademantelträger konnte schnell ausfindig gemacht werden – der 50-Jährige war bereits polizeibekannt – und wurde in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Seine Waffe, eine Spielzeugpistole, fand die Polizei auf einem benachbarten Schulhof und vernichtete sie. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht klar, jedoch zeigte sich der Mann laut Polizei einsichtig und geständig. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, ebenso informierten die Beamten weitere Behörden wegen seines sonderbaren Verhaltens.

(L'essentiel)