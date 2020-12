Unbekannte entführen 300 junge Männer

Im Nordwesten Nigerias sind nach Angaben der Behörden rund 300 junge Männer von Unbekannten aus einer Schule entführt worden. Die Tat ereignete sich schon am Freitag in der Oberstufe der Jungen-Schule in Kankara. Zunächst war die Zahl der Entführten aber unklar. Der Sprecher des Bundesstaats Katsina sagte dann am Sonntag, es würden 321 Schüler vermisst. Einige von ihnen könnten aber in Sicherheit sein. Vertreter des Militärs und der Geheimdienste seien in Kankara, um Maßnahmen zur Befreiung der Jugendlichen zu leiten.

Hintergründe zu den Tätern oder deren Motive gibt es nach Angaben der Behörden bislang nicht. Militante Islamisten sind eher im Nordosten Nigerias aktiv. Im Nordwesten ziehen hingegen oft bewaffnete Banden umher. Sie greifen Zivilisten an oder entführen sie, um später Lösegeld zu kassieren.

Ein 17-Jähriger mit Namen Yahaya sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters, auch er sei entführt worden, habe aber am Samstag fliehen können. Nach seinen Angaben wurden die Jugendlichen von ihren Kidnappern an unterschiedliche Orte gebracht. Die Entführer seien von ihren Anführern angewiesen worden, den Jugendlichen kein Leid zuzufügen.

