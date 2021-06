Flugzeug von Kamala Harris muss umkehren

«Mir geht es gut», sagte Kamala Harris zu Journalistinnen und Journalisten nach dem Zwischenfall. Sie hatte sich auf dem Weg nach Guatemala befunden, ihrer ersten Auslandsreise als US-Vizepräsidentin. Wegen technischer Probleme aber musste der Pilot am Sonntag kurz nach dem Start umkehren. «Wir haben alle ein kleines Gebet gesprochen, aber es geht uns gut.» Ihre Sprecherin versicherte, es handele sich um ein «technisches Problem» und es gebe keine Sicherheitsbedenken.

Harris musste anderthalb Stunden auf einem Militärflugplatz nahe Washington ausharren, ehe sie mit einer anderen Maschine schließlich ihre Reise fortsetzen konnte. In Guatemala will Harris am Montag Staatschef Alejandro Giammattei treffen. Anschließend reist sie nach Mexiko weiter, wo sie am Dienstag mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zusammenkommen will.

Zehntausende ohne gültige Papiere

Schwerpunkt ihrer Reise ist die Krise an der südlichen Grenze der USA. Allein im April waren dort fast 180.000 Menschen ohne gültige Papiere an der Einreise gehindert worden.

Die illegale Einwanderung hat sich zu einer großen Herausforderung für die Regierung von US-Präsident Joe Biden entwickelt. Die Ankunft zehntausender Menschen vor allem aus Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador stellt die US-Behörden vor gewaltige Herausforderungen. Sie haben große Probleme, die aufgegriffenen Migrantinnen und Migranten angemessen unterzubringen. Sorgen bereitet vor allem der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die ohne ihre Eltern unterwegs sind.

