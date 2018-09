Niederlande beliefern syrische Extremisten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die niederländische Regierung steht nach einem Medienbericht über mutmaßliche Unterstützung für eine als «Terrororganisation» eingestufte syrische Rebellengruppe massiv in der Kritik.

Abgeordnete von Oppositions- und Regierungsparteien forderten die Regierung bis Dienstag zu einer Stellungnahme auf, nachdem ein Bericht des staatlichen Fernsehens aufgedeckt hatte, dass 22 Rebellengruppen «nicht-tödliche» Ausrüstung (laut dem NLA-Programm, das für «non leathal assistance» steht) von den Niederlanden erhalten hatten, darunter auch die von der niederländischen Justiz als «terroristische» Organisation eingestufte Jabhat al-Shamiya.

Diese Gruppe habe im vergangenen Jahr Pick-up-Transporter, Uniformen und andere Materialien erhalten, hieß es in dem Bericht. Zu selben Zeit musste sich in Rotterdam ein mutmaßlicher Jihadist wegen der Zugehörigkeit zur Jabhat al-Shamiya verantworten.

«Das schreit nach einer Antwort»

In Gerichtsunterlagen wird die Gruppe als «salafistisch und jihadistisch» beschrieben; sie strebe ein «Kalifat» an. Es handele sich um nichts weniger als eine «kriminelle Organisation mit einem terroristischen Ziel». Erst am Montag hatte Außenminister Stef Blok angekündigt, «lautigten» syrischen Oppositionsgruppen die NLA-Hilfen zu streichen.

Abgeordnete mehrerer Parteien forderten nach dem Bericht Klarheit von der Regierung. «Das schreit nach einer Antwort», sagte der Christdemokrat Pieter Omtzigt. Sjoerd Sjoerdsma von der liberalen D66 sprach von einem «schockierenden Bericht». «Wie konnte das trotz aller Warnungen von Abgeordneten passieren?», sagte er der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Omtzigt forderte die Regierung bis Dienstag zu einer Erklärung auf.

