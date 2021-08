Tiktoker verhöhnt Taliban auf dem Weg zur Exekution

Noch bevor die Taliban fast ganz Afghanistan unter ihre Kontrolle brachten, durchforsteten sie das Land nach ihren Gegnern. Dabei machte die radikalislamische Miliz nicht einmal vor dem bekannten Tiktok-Star Khasha Zwan halt. Er bot ihnen bei seiner Festnahme allerdings die Stirn und hatte nur Spott für sie übrig.

Der afghanische Comedian, der eigentlich Nazar Mohammad heißt, machte sich auf Tiktok mit Gesangs- und Tanzeinlagen über die Taliban lustig. Laut «Human Rights Watch» (HWR) entführten ihn die Taliban kurz nach dem Fall Kandahars. Sie hätten ihn verprügelt und mit mehreren Schüssen getötet, so die Organisation.

Auf Social Media kursiert mittlerweile ein Video der Tat, das unter anderem die «Daily Mail» veröffentlicht hat. Es zeigt, wie die Taliban Zwan auf der Rückbank eines Wagens festhalten. Einer der Islamisten hält eine Kalaschnikow in der Hand, später eine noch größere Waffe. Zwan ließ sich von den Extremisten aber nicht einschüchtern und lästerte weiter über die Taliban. Dafür kassierte er mehrere Ohrfeigen von einem seiner Entführer. Wenig später war der Tiktok-Star tot. Er hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto