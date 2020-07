Bolsonaro könnte von Erkrankung profitieren

Seit Monaten hat er sein Schicksal herausgefordert, jetzt hat es Jair Bolsonaro erwischt: Der brasilianische Präsident hat sich mit dem Coronavirus infiziert. «Das Testergebnis ist positiv», sagte er am Dienstag vor Journalisten. «Ich fühle mich vollkommen gut. Ich habe sogar Lust, spazieren zu gehen, aber auf ärztliche Empfehlung hin werde ich das nicht tun.»

Sprach, ging einige Schritte rückwärts – und zog seine Gesichtsmaske herunter: «Schaut mir ins Gesicht, es geht mit gut!», strahlte er (siehe Video). Eine Geste mit Folgen: Die brasilianische Pressevereinigung ABI hat nun angekündigt, Klage gegen Bolsonaro einzureichen, wie El Mundo berichtet. Er habe das Leben der umstehenden Journalisten gefährdet, als er trotz seiner Krankheit die Maske abnahm. «Obwohl er weiß, dass er selbst infiziert ist, fährt Präsident Bolsonaro damit fort, sich kriminell zu verhalten und das Leben anderer Menschen zu gefährden», zitiert die Zeitung aus dem Statement des Berufsverbandes. Immerhin: Die anwesenden Journalisten hatten selbst alle eine Maske auf – im Gegensatz zum amerikanischen Botschafter für Brasilien, der mit Bolsonaro am 4. Juli den amerikanischen Nationalfeiertag gefeiert hatte. Er und seine Frau seien bislang negativ getestet worden, hätten sich aber in die Selbstisolierung begeben, ließ dieser nun wissen.

#ForçaBolsonaro gegen #ForçaCorona

Nach Bekanntwerden seines positiven Corona-Tests erreichten den brasilianischen Präsidenten zahlreiche Genesungswünsche. US-Präsident Donald Trump, der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und mehrere brasilianische Gouverneure schickten beste Wünsche. Der frühere Gesundheits-Ressortchef Luiz Henrique Mandetta wünschte Bolsonaro ebenfalls gute Besserung, sagte aber: «Ich hoffe, dass er über all die Menschen nachdenkt, die nicht sofort Zugang zu Magnetresonanztomographie, Privatärzten und einem reservierten Bett auf einer Intensivstation haben.» Tatsächlich haben wegen der hohen Fallzahlen viele Krankenhäuser ihre Belastungsgrenze bereits erreicht.

In den sozialen Medien hingegen war der Ton ruppiger - Dort zeigt sich, wie polarisiert das gesamte Land während dieser Epidemie mittlerweile ist. So schicken Bolsonaro-Anhänger unter #ForçaBolsonaro dem Präsidenten Kraft und Glückwünsche, unter #ForçaCorona wünschen ihm seine Gegner das Gegenteil an den Hals.

Nutzt Bolsonaro die Krankheit als Propaganda?

Nicht wenige Kritiker befürchten sogar, dass der Präsident die Erkrankung politisch für seine Zwecke nutzen könnte. «Meine Sorge ist es, dass Bolsonaro die Ansteckung nun für die Botschaft ‹Seht her, es geht mir gut, wenn ihr euch ansteckt, wird euch nicht viel geschehen› gebrauchen wird», sagte eine Aktivistin aus Rio de Janeiro der New York Times. «Alles, was jetzt mit Bolsonaro passiert, wird echte Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen hier haben. Es ist wirklich ernst.»

Andere Beobachter gehen davon aus, dass die Erkrankung des Präsidenten kaum Änderungen der laxen Corona-Maßnahmen des Regierung nach sich ziehen wird – es sei denn, es würden bei Bolsonaros Krankheitsverlauf ernsthafte Komplikationen eintreten. Wenn es aber bei leichten Symptomen bleibe, werde sich der Präsident in seiner Ansicht bestätigt sehen, dass es sich bei Covid-19 um eine «leichte Grippe» handelt: «Dann steht zu befürchten, dass in Zukunft noch mehr Brasilianer dem Beispiel ihres Präsidenten folgen und die Gefahr der Pandemie ignorieren werden», schreibt Spiegel.de.

«Mitleidseffekt und Bewunderung»

Selbst ein schwererer Krankheitsverlauf dürfte Bolsonaros Ansehen unter seinen Fans wenig trüben – im Gegenteil: Tatsächlich hatte Bolsonaro bereits zuvor vor einer lebensgefährlichen Situation profitiert, als ihn ein geistig verwirrter Mann im Wahlkampf mit einem Messer verletzt hatte. «Der Mitleidseffekt und die Bewunderung für seinen Durchhaltewillen haben bei seinem Sieg vor zwei Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Wenn er einen zweiten lebensgefährlichen Angriff auf seine Gesundheit überlebt, dürfte das die Verehrung seiner Anhänger ins Unermessliche steigern», so Spiegel.de weiter.

Unterdessen stieg die Zahl der Corona-Toten im größten Land Lateinamerikas binnen 24 Stunden um 1254 – einer der höchsten Werte der vergangenen Wochen. Wegen der hohen Fallzahlen haben viele Krankenhäuser ihre Belastungsgrenze bereits erreicht.

An der Copacabana tummeln sie sich wieder

Brasilien ist neben den USA derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem lateinamerikanischen Land 1,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 66.741 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur wenig getestet wird.

Zwar haben eine Reihe von Bundesstaaten und Städten auf eigene Faust Schutzmaßnahmen ergriffen, allerdings werden die Einschränkungen an vielen Orten bereits wieder gelockert. In der Millionenmetropole Rio de Janeiro etwa öffneten sogar Restaurants und Bars schon wieder. Auf der Strandpromenade an der Copacabana tummelten sich bereits wieder zahlreiche Menschen.

(L'essentiel/Ann Guenter)