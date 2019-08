Trump befiehlt US-​​Firmen, China zu verlassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump US-Konzerne nach Hause beordert. «Wir brauchen China nicht und offen gesagt würde es uns ohne sie sehr viel besser gehen», schrieb er am Freitag auf Twitter. Es müsse und werde aufhören, dass China Geld von den USA stehle.

«Unseren großartigen amerikanischen Unternehmen wird hiermit befohlen, sofort nach einer Alternative zu China zu suchen.» Dies beinhalte «Ihre Firmen nach Hause zu holen und Ihre Produkte in den USA herzustellen», schrieb Trump an die Unternehmen gerichtet. Er werde am Nachmittag auf die jüngsten chinesischen Zölle reagieren.

Trump reagiert via Twitter

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won't let that happen! We don't need China and, frankly, would be far....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China's Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn't. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Trump reagierte mit Wut, weil Peking am Freitag eine neue Runde von Strafzöllen auf US-Produkte verkündet hatte. Die neuen chinesische Zölle betreffen US-Importe im Umfang von 75 Milliarden Dollar.

Geplant seien Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent auf 5078 Produkte, erklärte das für Zollangelegenheiten zuständige Büro des chinesischen Staatsrats. Eingeführt werden sollen die neuen Zölle in zwei Stufen am 1. September und am 15. Dezember.

Er kann Firmen nicht zwingen, China zu verlassen

Trump gab keine Einzelheiten dazu bekannt, wie er den Befehl durchsetzen will. Der US-Präsident kann US-Unternehmen allerdings nicht dazu zwingen, China zu verlassen.

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street gaben nach den neuesten Tweets um einen Prozentpunkt nach. Der US-Leitindex Dow Jones brach am Freitagabend um 500 Punkte ein.

(L'essentiel/sda)