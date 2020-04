EU widerspricht Trumps WHO-​​Schelte

Die EU hat US-Präsident Donald Trump in seiner Kritik an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich widersprochen. «Zusammenarbeit, Solidarität und Multilateralismus sind der Schlüssel für unseren gemeinsamen Erfolg gegen das Coronavirus», schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag auf Twitter. Die WHO leiste unter der Führung von Tedros Adhanom Ghebreyesus lebensrettende Unterstützung auf dem Weg der Erholung für die ganze Welt. «Die EU unterstützt diese wichtige Arbeit voll und ganz.»

Cooperation, solidarity & multilateralism are key for our joint success in the fight against #Coronavirus. The @WHO under leadership of @DrTedros provides life-saving support on this road to recovery for the entire world. The EU fully supports their important work.