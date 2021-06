Treffen in Genf – Biden und Putin vor Gipfel

Am Mittwoch schaut die Welt gebannt nach Genf: Erstmals treffen dort US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin aufeinander. Während Bidens Airforce One bereits am Dienstagnachmittag in Genf gelandet ist, trifft Putin erst am Mittwoch ein.

Ex-Präsident Trump versuchte noch 2018, am Gipfel in Helsinki, bei Putin mit seiner russlandfreundlichen Politik zu punkten. Kein US-Präsident habe sich erbärmlicher vor einem Tyrannen selbst erniedrigt, kritisierten darauf US-Politiker.

Mit Joe Biden dürfte Putin in Genf nun ein anderer Wind entgegenschlagen. Denn die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten sind schon länger – und seit Bidens Amtsantritt erst recht – an einem Tiefpunkt angelangt.

«Killer», Sanktionen und Nawalny

Nachdem Biden Putin in einem Interview im März einen «Killer» genannt hatte, rief Moskau seinen Botschafter in den USA zurück. Putins Sprecher erklärte, noch nie habe es eine solche Äußerung eines US-Präsidenten gegeben. Offenbar wolle Biden die Beziehungen mit Russland nicht verbessern.

Für Schlagzeilen sorgten jüngst verschiedene russische Hackerangriffe auf US-Infrastrukturen, Behörden und NGOs. Putin reagierte auf die US-Sanktionen mit der Verhängung von Einreiseverboten gegen ranghohe US-Regierungsvertreterinnen und -vertreter und wies zehn US-Diplomaten aus. Im Mai stufte Moskau die USA offiziell als «unfreundlichen Staat» ein.

Ein weiterer Streitpunkt ist seit Jahren die angebliche russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen. Beim Thema Menschenrechte dürfte sich Biden vor allem auf den Fall Nawalny konzentrieren. Kreml-Kritiker Alexey Nawalny war im August Opfer eines Giftanschlags geworden. Er kehrte nach der Behandlung in Deutschland nach Russland zurück, wurde dort aber zu Lagerhaft verurteilt. Sein regionales Unterstützernetzwerk und seine Antikorruptions-Stiftung hat Putin als «extremistisch» eingestuft und mit sofortiger Wirkung verboten.

EDA hofft auf Dialog

Neben geopolitischen Konflikten wie dem Syrien-Krieg oder in der Ostukraine werfen sich beide Länder gegenseitig vor, internationale Vereinbarungen zu verletzen. Trump etwa kündigte eine wichtige Vereinbarung, das Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, das die Abrüstung von nuklearen Mittelstreckenraketen regelt.

Russland seinerseits kündigte vor wenigen Tagen das Open-Skies-Sicherheitsabkommen zu internationalen Beobachtungsflügen. Die USA waren bereits im vergangenen Jahr aus dem multilateralen Vertrag ausgestiegen.

Kann das morgige Treffen also wie der Gipfel zwischen Gorbatschow und Reagan 1985 in Genf die beiden verfeindeten Supermächte wieder näher zusammenbringen und deeskalieren? Die Kreml-nahe russische Zeitung «Nesawissimaja Gaseta» bezeichnete das Treffen immerhin als «zentrales Ereignis der Weltpolitik».

Und das Außendepartement von Ignazio Cassis hofft auf einen «konstruktiven Dialog zwischen den Großmächten».

Kommt Abrüstung zustande?

Gerade die Rüstungskontrolle steht dabei im Fokus mit dem Ziel, dass die Spannungen nicht in Krieg ausarten. Russland besitzt derzeit noch über schätzungsweise 1570 einsetzbare Atomsprengköpfe, die USA 1750.

«Es wäre wünschenswert, einen Fahrplan für die bilateralen Beziehungen mit einem Schwerpunkt auf Rüstungskontrolle zu definieren. Möge es nur keinen Krieg geben» schreibt die «Nesawissimaja Gaseta».

Derweil dämpfen beide Seiten die hohen Erwartungen. Die Moskauer Zeitschrift «Russland in der globalen Politik» fasste es so zusammen: «Alle warten auf ein Wunder.» Putin sowie Biden scheinen immerhin einzusehen, dass die Spannungen nicht weiter zunehmen dürften. Juri Uschakow, außenpolitischer Sprecher von Putin, bezeichnete die Situation als «beinahe kritisch». Man müsse etwas tun. Das Treffen sei ein erster Schritt. Und US-Außenminister Antony Blinken: Es sei wichtig, trotz Differenzen miteinander zu reden.

Der Schweizer Ex-Diplomat Max Schweizer sieht seitens der USA den Willen, das angespannte Verhältnis zu verbessern. Er wertet es als Erfolg, dass das Treffen überhaupt zustande kommt. Biden werde ein Entgegenkommen aber von roten Linien abhängig machen. «Wenn die Russen weiter großen Druck auf die Ukraine ausübten, wäre das eine rote Linie.»

Wenn der Gipfel gut verlaufe, sei eine Rückkehr der russischen und US-Botschafter denkbar, so Putin-Sprecher Uschakow. «Es wäre ein großer Erfolg, wenn die Botschafter wieder an die Arbeit zurückkehren.»

(L'essentiel/Pascal Michel)