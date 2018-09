Sind russische Spione echt so einfach zu erkennen?

Sie kamen aus dem Nichts. Von den beiden Tatverdächtigen im Fall Skripal gibt es laut dem Recherchenetzwerk Bellingcat keinerlei Dokumente, die weiter als bis 2009 zurückreichen. Das spricht dafür, dass die beiden Männer im Auftrag eines Geheimdienstes unterwegs waren.

Alexander Petrow und Ruslan Boschirow werden verdächtigt, am 4. März im englischen Salisbury einen Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia verübt zu haben. Russlands Präsident Wladimir Putin behauptete nach der Festnahme der Gesuchten, die beiden seien «natürlich Zivilisten», und die Beschuldigten gaben im russischen Propagandasender «Russia Today» an, sie seien als Touristen nach England gereist.

40 Passnummern geleakt

Ein genauer Blick auf ihre Passnummern fördert Auffälligkeiten zutage. Sie sind auf den beiden Dokumenten bis auf die letzte Ziffer deckungsgleich: «654341297» für Petrow, «654341294» für Boschirow. Es müsste sich um einen enormen Zufall handeln, wenn die Ausweise der beiden Männer wahrhaftig auf regulärem Weg ausgestellt worden wären.

Die Passnummern stammten laut der unabhängigen Petersburger Online-Zeitung Fontanka aus einem Leck in der russischen Regierung. 40 Passnummern, die allesamt mit der Ziffernfolge «654341» beginnen, befinden sich auf der Liste.

Geheimdienstzentrale als Wohnadresse

Unter den Passinhabern befänden sich neben Petrow und Boschirow auch der russische Militärattaché Edward Schirokow, der 2014 wegen Spionagevorwürfen aus Polen ausgewiesen wurde und der an einem gescheiterten Coup in Montenegro beteiligt gewesen sein soll. Seine Passnummer laute «654341323».

Weitere Pässe der Reihe seien auf die Adresse Choroschewskoje Schosse 76B als Wohnadresse ausgestellt; an diesem Ort befindet sich die Moskauer Zentrale des russischen Geheimdienstes GRU. Die meisten der aufgeführten Ausweisnummern führten zu Personen, über die keinerlei Spuren auf Social Media oder Eigentumsurkunden zu finden seien.

«Diplomatische Vorfälle» in Europa

Betrachte man die Reiseaufzeichnungen zu den enthüllten Passnummern, so berichtet der britische Guardian mit Verweis auf Fontanka, so ergebe sich eine große Übereinstimmung mit «diplomatischen Vorfällen» in Europa – in einem Fall stimme die Reisebewegung sogar mit jener von Wladimir Putin überein.

Anhand der rund 40 Ausweisnummern lasse sich bei der Visa-Vergabe ohne weiteres erkennen, wenn ein russischer Spion in ein Land einreisen wolle. Sollten sich diese Recherchen als wahr herausstellen, so wäre das ein massiver Fauxpas des russischen Geheimdienstes.

(L'essentiel/mat)