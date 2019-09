5,4 Millionen Deutsche sind zur Wahl aufgerufen

Neu gewählt werden zwar nur zwei Landtage in Deutschland, doch den Abstimmungen in Sachsen und Brandenburg wird auch eine deutschlandweite Bedeutung beigemessen. In Brandenburg sind 2,1 Millionen Menschen dazu aufgerufen ihre Stimme abzugeben. In Sachsen leben rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte.

Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen in Deutschland hat sich am Sonntag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als zuletzt abgezeichnet. In Sachsen hatten bis 14 Uhr landesweit 35,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 23,1 Prozent gewesen. In Brandenburg machten bis 14 Uhr nach offiziellen Angaben etwa 31,3 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch, vor fünf Jahren hatte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 22,4 Prozent gelegen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Zuwachs für die Alternative für Deutschland (AfD)?

In beiden Bundesländern wurden erhebliche Veränderungen bei den Mehrheitsverhältnissen erwartet. Vor allem CDU und SPD müssen wohl deutliche Verluste hinnehmen, die AfD darf laut Umfragen mit kräftigen Zuwächsen rechnen. Angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten wird den Ost-Wahlen auch eine große bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Bis zuletzt hatten die großen Parteien um die Stimmen von Unentschlossenen geworben, mehrere Politiker hatten öffentlich zur Beteiligung an den Wahlen aufgerufen.

(mb/L'essentiel/dpa)