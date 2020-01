Das Wichtigste in Kürze:

• Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus.

• Am Freitag wurden die ersten Infizierten in Europa bestätigt.

• Bisher starben 56 Menschen am Virus.

• Hunderte Menschen sind weltweit daran erkrankt.

• Aufgetaucht ist die Lungenerkrankung erstmals in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.

Newsticker:

Sonntag, 26. Januar 2020

15:20 Uhr – Beunruhigender Tweet

Beunruhigend, aber nicht einwandfrei verifizierbar, ist das Video eines Mannes vor einem Spital in Wuhan. Er filmt eine Reihe weisser Zelte auf dem Vorplatz. «Wenn ihr Kinder habt, kommt nicht hierher», sagt er auf chinesisch. «Diese Epidemie ist schlimmer als wir uns das vorstellten. Es ist real, es ist sehr, sehr ernst.»











13:43 Uhr – Mediziner kommen in Wuhan an ihre Grenzen

Das medizinische Personal kommt in Wuhan an seine Grenzen. Weil die Krankenhäuser der mittlerweile abgeschotteten Stadt überfüllt seien, würden Patienten abgewiesen, meldet das «Wall Street Journal». Das gelte auch für Krankenhäuser in der gesamten Provinz Hubei, wo die Mehrheit der bestätigten Krankheitsfälle herkomme. Es fehle an Medikamenten und Schutzausrüstung. Auch die lokalen Gesundheitsbehörden bestätigten, dass es lange Schlangen und Wartezeiten für Patienten gebe. Die Regierung ist daran, in Wuhan ein eigenes Krankenhaus für Infizierte und Verdachtsfälle zu bauen. In sechs Tagen soll es komplett fertig erstellt sein.

Derweil geben Videos aus den chinesischen sozialen Netzwerken zu reden. Eine Aufnahme zeigt das Innere eines Krankenhauses in Wuhan. Die Frau, die das Video aufnahm, gibt an, Krankenschwester zu sein und berichtet: «Medizinisches Personal und Patienten sind zusammen mit drei Verstorbenen auf dem Flur zusammengepfercht. Niemand ist da, um sich um die Leichen zu kümmern.» Das Video und die Aussagen lassen sich nicht einwandfrei verifizieren.



13 Uhr – Pressekonferenz in Wien

Seit Samstagabend hat das Kaiser Franz Josef-Krankenhaus in Wien einen Coronavirus-Verdachtsfall. Wie es bei einer Pressekonferenz am Sonntag heißt, geht es der Patientin mittlerweile gut. Die Symptome würden einem grippalen Infekt ähneln.

Die Tests laufen bereits, spätestens am Montag wird das Ergebnis bekannt gegeben. Die Frau hatte sich in den letzten Tagen in der Stadt Wuhan aufgehalten: «Die Frau war zwei Tage in der Krisenregion», heißt es weiter.

Die Patientin wurde am Samstagabend um etwa 21.30 Uhr direkt aus dem Zimmer eines Hotels in Wien abgeholt und mit einer Maske versorgt. Die Patientin wurde dann nach Rücksprache in das KFJ-Krankenhaus gebracht. Es handelt sich dabei um eine junge Frau, das exakte Alter wird nicht genannt. Die Frau hatte selber Sorge, dass sie sich infiziert haben könnte und das Krankenhaus kontaktiert.

Alle Personen, die mit der Flugbegleiterin in Österreich Kontakt hatten, sind fieberfrei. Das Zimmer im Hotel wurde gesperrt. Sie war seit dem 23. Januar in dem Hotel. Die Crew wurde bereits kontaktiert.

12.20 Uhr – Wien

Der erste Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist am Samstagabend in Wien aufgetaucht. «Eine Flugbegleiterin, sie ist chinesische Staatsbürgerin, die seit 24. Januar in Wien ist, wurde als Verdachtsfall mit einer grippalen Symptomatik, in der 4. Medizinischen Abteilung des Wiener Kaiser Franz Josef-Krankenhaus aufgenommen. Wir können nicht ausschließen, dass diese Frau mit dem Coronavirus infiziert ist», sagt Michael Binder, ärztlicher Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV).

Die Chinesin dürfte vor einigen Tagen in Wuhan gewesen sein. Sie befinde sich derzeit auf der Isolierstation des KFJ. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren – bis endgültige Ergebnisse zu erwarten sind, kann es bis zu 48 Stunden dauern, so Binder.

12 Uhr – Berlin

In Deutschland gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie «Bild» berichtet, handelt es sich um eine Frau, die mit entsprechenden Symptomen ins DRK Klinikum Mitte in Berlin-Wedding gekommen sei. Martin Matz, Staatssekretär für Gesundheit, sagte, die Frau sei in China gewesen und befinde sich nun auf einer Isolierstation. Am Sonntag soll das Ergebnis der Untersuchung vorliegen.

11:08 Uhr – Touristin aus Wuhan versetzt Frankreich in Angst

Eine Frau aus Wuhan hat am Wochenende in Frankreich für Aufregung gesorgt. Auf dem chinesischen Social-Media-Portal WeChat berichtete sie, wie sie während ihrer Flugreise von China nach Frankreich problemlos durch die medizinischen Kontrollen gekommen sei, obwohl sie Fieber und Husten hatte.

Um wegen dieser Anzeichen einer möglichen Ansteckung durch das Corona-Virus 2019-nCoV bei ihrer Ankunft im französichen Lyon nicht aufzufallen, habe sie fiebersenkende Medikamente eingenommen. «Bevor ich abflog, hatte ich erhöhte Temperatur und hustete. Ich war zu Tode erschrocken und nahm sofort Medizin. Ich behielt meine Temperatur im Auge und konnte sie senken, so dass die Reise problemlos verlief», postete sie neben Fotos von Paté und Baguette.

Der Post der Frau aus Wuhan, wo sich das Virus ursprünglich ausbreitete, ging schnell viral. Etliche User kritisierten die Frau und befürchteten, sie könne den Virus nach Frankreich eingeschleppt haben. Einige meldeten die Chinesin sogar bei der chinesischen Botschaft in Paris. Diese kontaktierte die Frau und forderte sie auf, sich «dringend untersuchen zu lassen». Später teilte die Botschaft gemäß BBC mit, die Frau weise keine Krankheitssymptome mehr auf.

Mittlerweile wurden alle Flüge von und nach Wuhan annuliert, die Provinz Hubei und ihre fast 20 Millionen Einwohner stehen faktisch unter Qarantäne.

09:47 Uhr Mundschutz wird Pflicht

Aus Angst vor einer weiteren Verbreitung der Lungenkrankheit müssen die Bewohner der südchinesischen Provinz Guangdong an öffentlichen Orten generell eine Gesichtsmaske tragen.

Die Pflicht zum Mundschutz gilt unter anderem in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Vergnügungsstätten, Parks, Friseurgeschäften, religiösen Stätten, Museen, Galerien, Bibliotheken und Wartehallen des öffentlichen Verkehrs, wie die Gesundheitsbehörden der Provinz am Sonntag anordneten.

Am Eingang müssten Betreiber prüfen, ob Besucher auch Mundschutz tragen, sonst müsse der Zutritt verwehrt werden. In Guangdong wurden bisher knapp 100 Fälle mit dem neuartigen Virus bestätigt.

