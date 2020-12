Niederlande kurz vor hartem Lockdown

Nachdem Deutschland kürzlich einen strengen Lockdown verkündet hatte, steuern nun auch die Niederlande auf einen harten Lockdown zu. Angesichts der dramatisch steigenden Neuinfektionen ist die Regierung in Den Haag am Montag zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Am Abend soll Ministerpräsident Mark Rutte sich dann in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden.

Erwartet wird unter anderem eine Schließung aller Geschäfte, die keine Waren für den täglichen Bedarf verkaufen. Bislang mussten die Geschäfte im Land noch nie schließen. Die holländischen Behörden haben nun allerdings die Befürchtung, dass viele Deutsche nach dem Lockdown im eigenen Land über die Grenze fahren werden, um dort ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

«Die Lage ist sehr ernst»

Bei einer Einwohnerzahl von 17,5 Millionen wurden in den Niederlanden zuletzt rund 10.000 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. Seit etwa Mitte Oktober gilt dort ein Teil-Lockdown: Privatkontakte sind eingeschränkt und Gaststätten geschlossen.

«Die Lage ist sehr ernst», sagte der holländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge vor Beginn der Krisensitzung am Montag. Krankenhäuser könnten dem Druck kaum noch standhalten.

(L'essentiel/sm)