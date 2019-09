«Ihr habt mir meine Kindheit gestohlen»

Die Umweltaktivistin Greta Thunberg hat den Regierungen weltweit in einer emotionalen Botschaft große Vorwürfe gemacht. «Wir sind Zeugen einer massiven Zerstörung», sagte die Initiatorin der Bewegung Fridays For Future am Montag auf dem Uno-Klimagipfel in New York.

Die Zukunft der Jugendlichen werde gefährdet. Obwohl Wissenschaftler seit mehr als 30 Jahren vor einer massiven Erderwärmung warnten, täten die Regierungen nicht genug, sondern sorgten sich vor allem um das Wachstum der Wirtschaft.

«Wütend und traurig»

«Ihr enttäuscht uns», sagte die Schwedin. Ihr sei ihre Jugend durch «leere Worte» der Politiker gestohlen worden, so die sichtlich aufgewühlte 16-Jährige. Das Verhalten der Regierungen mache sie «wütend und traurig».

Sie wolle aber immer noch nicht glauben, dass die Regierungen «böse» seien. «Aber die Jungen verstehen Euren Verrat. Die Welt wacht auf. Der Wandel kommt, ob ihr es wollt oder nicht», sagte Greta und warnte: Man werde die Regierungen mit dieser Politik nicht davonkommen lassen.

(L'essentiel)