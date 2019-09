Hurrikan Dorian hat die Bahamas erreicht

Dorian» trifft als «katastrophaler» Hurrikan auf die Küste der Bahamas. Laut dem National Hurricane Center erreichte der Sturm kurz vor 13 Uhr Ortszeit die Küste der Abacos Inseln.

1245pm Update: Hurricane #Dorian has made landfall at Elbow Cay, Abacos. Maximum sustained winds have increased to 185 mph with gusts over 220 mph. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VPCBBioZzW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

«Jetzt ist es an der Zeit, zu entscheiden, ob man lediglich Wertsachen oder sich selbst schützen will», mahnte am Sonntag CNN-Meteorologe Chad Meyers. Er spricht von einem lebensbedrohlichen Sturm, der derzeit auf die Bahamas zusteuert. Wie CNN auf Twitter schreibt, wurde Hurrikan Dorian nun auf die höchstmögliche Kategorie 5 hochgestuft.

Er erreiche Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 Kilometer pro Stunde, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami am Sonntag.

WATCH: Happening now on the Aboca Islands as Category 5 Hurricane Dorian comes ashore pic.twitter.com/0UOthimATM — BNO News (@BNONews) September 1, 2019

«Dorian» hat sich am Sonntag den nördlichen Bahamas genähert. Die Behörden der Inselgruppe mit knapp 400.000 Einwohnern riefen die Bevölkerung auf, sich in Notunterkünfte und höher gelegene Orte zu begeben.

#BREAKING: Hurricane Dorian is now a category 5 with winds of 160 mph. Download the latest satellite loop: NA-08SU pic.twitter.com/PEKaQT2tzx — CNN Newsource (@CNNNewsource) September 1, 2019

«Dorian» sollte ab dem Nachmittag (Ortszeit) massive Regenfälle, Sturmfluten und zerstörerische Winde mit sich bringen. Das Zentrum des Hurrikans bewegte sich nur langsam nach Westen, weswegen es lange über den Bahamas toben und schwere Schäden anrichten könnte. «Dorian» soll dort Meteorologen zufolge rund 380 Millimeter Regen abladen.

Tropensturmwarnung für Teile der Ostküste

Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami verhängte unterdessen eine Tropensturmwarnung für Teile der Ostküste des US-Bundesstaats Florida. Meteorologen rechnen immer noch damit, dass der Hurrikan am Montagabend oder Dienstag wohl vor der Küste nach Norden in Richtung der Bundesstaaten Georgia und South Carolina abdrehen wird.

Der jüngsten Prognose zufolge soll «Dorian» der Küste Floridas allerdings so nahe kommen, dass fast von Miami bis Orlando mit Winden der Stärke eines Tropensturms zu rechnen ist.

(L'essentiel/chk/sda)