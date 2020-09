«Querdenken» im Oktober in Konstanz

Eigentlich war die nächste Corona-Demonstration für den 3. Oktober erneut in Berlin geplant. Doch nun verlegen die Organisatoren des Vereins «Querdenken» den nächsten Großanlass nach Konstanz, wie es in einem Bericht von RBB 24 heißt. Die Verlegung sei eine Reaktion darauf, dass Rechtsextreme für die Corona-Demonstrationen in der Hauptstadt mobilisierten und mitliefen.

Der Initiator der Demonstration und Kundgebung mit mehreren Zehntausend Menschen am Samstag in Berlin, Michael Ballweg, hat sich von den Demonstranten am Reichstag distanziert. Mehrere Menschen hatten am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und waren auf die Reichstagstreppe gerannt.

Bestürzung über Ereignisse am Reichstag

Ballweg von der Initiative Querdenken sagte am Sonntag, er distanziere sich von denen, die am Reichstag demonstriert haben. «Die haben mit unserer Bewegung nichts zu tun.» Querdenken sei eine friedliche und demokratische Bewegung, Gewalt habe da keinen Platz.

Politiker zeigten sich bestürzt über die Ereignisse am Berliner Reichstag während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. «Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen», sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

#Querdenken verlegt die ursprünglich für den 3. Oktober in Berlin #B0310 geplante Anti-Corona-Demonstration nach Konstanz, sagte mir @Michael_Ballweg nach der Sendung „Wir müssen reden“ im @rbb24 : als Reaktion auf die rechtsextreme Mobilisierung in der Hauptstadt @rbbinforadio — Olaf Sundermeyer (@O_Sundermeyer) September 1, 2020

(L'essentiel/Katja Fässler)