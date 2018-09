Merkel räumt im Fall Maaßen Fehler ein

Angela Merkel hat am Montag ihr Bedauern über die Fehleinschätzungen im Fall Maaßen geäußert. «Ich habe zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Das bedauere ich sehr», sagte die Bundeskanzlerin.

Hans-Georg Maassen sollte ursprünglich zum Staatssekretär befördert werden. Nach Protesten aus der Bevölkerung und der Politik ruderte die Koalition jedoch zurück und beschloss einen Kompromiss: Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident wird als Abteilungsleiter ins Innenministerium versetzt – ohne Gehaltserhöhung.

Maaßen war wegen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Vor allem die SPD hatte seine Ablösung als Chef des Inlandsgeheimdienstes gefordert. Merkel fordert von der Regierungskoalition nun die «volle Konzentration auf die Sacharbeit». «Ich werde alles daran setzen, dass das in der nächsten Zeit auch so passiert», sagte die CDU-Vorsitzende.

