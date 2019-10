«Mehrere Fälle, die wir für Kriegsverbrechen halten»

Die USA haben nach Angaben eines Spitzendiplomaten Belege für Kriegsverbrechen während der türkischen Militäroffensive gegen die Kurden in Syrien gesehen.

«Viele Leute flüchteten, weil sie sich - wie wir - große Sorgen machen wegen dieser syrischen Oppositionskräfte, die von der Türkei unterstützt werden», sagte der Syrien-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, James Jeffrey, am Mittwoch. «Wir haben mehrere Vorfälle gesehen, die wir als Kriegsverbrechen einstufen.» Die Offensive sei «eine tragische Katastrophe für den Nordosten Syriens».

Weißer Phosphor im Einsatz

Jeffrey sagte in seiner Anhörung im Kongress in Washington, den USA lägen «keine weit verbreiteten Hinweise auf ethnische Säuberungen» durch türkische Streitkräfte vor. In der US-Regierung würden die Berichte geprüft und man habe von der Türkei eine Erklärung verlangt.

Die USA würden auch einem Bericht nachgehen, demzufolge weißer Phosphor während der türkischen Offensive eingesetzt worden sei.Türkische Regierungsvertreter haben dementiert, dass Kriegsverbrechen begangen wurden.

Die Türkei hat am 9. Oktober ihre Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien begonnen. Der Angriff zielt gegen die kurdische YPG-Miliz. Die Türkei bezeichnet sie als Terroristen. Erdogan erntete für seine Offensive international viel Kritik. Am 17. Oktober wurde eine Waffenruhe ausgerufen, die am 28. Oktober abläuft.

(L'essentiel/Reuters/uten/sda)