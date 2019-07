Funk-​​Aufnahmen sollen Irans Drohungen belegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Freitag war der britischer Tanker «Stena Impero» durch die iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus festgesetzt und beschlagnahmt worden. Nun ist laut dem «Mirror» eine Aufzeichnung eines Funkspruch-Austauschs publik geworden, der sich kurz vor der Festsetzung des Schiffes abgespielt hat.

Darin zu hören ist einerseits die Stimme eines iranischen Revolutionsgardisten, die die «Stena Impero» anweist, ihren Kurs zu ändern. «Tun Sie was wir sagen und Ihnen passiert nichts», wird mehrfach wiederholt. Dann schaltet sich das britische Marineschiff «HMS Montrose» ein. Dieses erinnert das iranische Schiff dran, dass die Durchfahrt durch internationale Gewässer nicht behindert oder erschwert werden dürfe.

Deutscher Außenminister befürchtet den Ausbruch eines Krieges

Das iranische Schiff geht aber auf diesen Funkspruch nicht ein. Es weist den Öltanker nochmals an, seinen Kurs sofort zu ändern. Erst als sich die «HMS Montrose» erneut einschaltet, reagiert auch das iranische Schiff. Es wird zurückgefunkt: «Wir möchten keine Eskalation. Ich möchte das Schiff aus Sicherheitsgründen inspizieren.»

Im weiteren Funkaustausch informiert das britische Marineschiff das iranische Schiff nochmals darüber, dass es das internationale Recht verletzen würde, wenn sie versuchen würden, an Bord des Öltankers zu gelangen. Das iranische Schiff funkt aber nur erneut zurück: «Tun Sie was, wir sagen und Ihnen passiert nichts.»

Die Regierung in London prüft nun als Reaktion auf die Festsetzung «eine Reihe von Optionen». Das sagte Verteidigungsstaatssekretär Tobias Ellwood am Sonntag dem Sender Sky News, ohne weitere Angaben zu machen. Außenminister Jeremy Hunt hatte zuvor angekündigt, die Regierung werde das Parlament am Montag über «zusätzliche Maßnahmen» informieren, die das Land ergreife. «Priorität» habe, dass ein Weg gefunden werde, die Lage zu «entschärfen».

US-Präsident Donald Trump will sich eng mit Großbritannien abstimmen und schickt zur Abschreckung Soldaten nach Saudi-Arabien. Außenminister Heiko Maas (SPD) befürchtet den Ausbruch eines Krieges in der Region.

(L'essentiel/doz/afp)