Katastrophenfall nach Moorbrand aufgehoben

Im Fall des seit mehr als drei Wochen schwelenden Moorbrandes in Niedersachsen hat der Landkreis Emsland den Katastrophenfall aufgehoben. Die Einsatzkräfte hätten den Brand zunehmend eingedämmt, sagte Landrat Reinhard Winter am Donnerstag. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gemeinden drohe nicht mehr. Der Katastrophenfall war vor einer Woche ausgerufen worden, weil durch Wind und Funkenflug befürchtet worden war, dass die Flammen angrenzende Wälder und Siedlungen in Gefahr bringen könnten. Rund 1600 Einsatzkräfte waren zum Bekämpfen des Brandes zusammengezogen worden.

Raketentests der Bundeswehr lösten Brand aus

Wie ein Mitarbeiter des niedersächsischen Innenministeriums in Hannover bei der Sitzung des Innenausschusses des Landtags mitteilte, zeigten alle Messungen im Umfeld des Brandes bislang kein Überschreiten von Grenzwerten, die auf eine akute Gesundheitsgefahr hindeuten würden. Die Rauchfahne des Moorbrandes war zeitweise bis zu 100 Kilometer weit über den Nordwesten Deutschlands bis nach Bremen gezogen. Der Brand auf dem Schießgelände war Anfang des Monat durch einen Raketentest der Bundeswehr ausgelöst worden.

Die Bundeswehr habe wichtige Fortschritte bei der Brandbekämpfung gemacht, so Landrat Winter, insbesondere in dem an das Kreisgebiet grenzenden Gelände. Deshalb habe sich das Gefahrenpotenzial deutlich verringert, betonte er. Der Moorbrand sei aber noch nicht gelöscht und die örtlichen Kreisfeuerwehren hielten sich weiterhin kurzfristig für Einsätze bereit.

