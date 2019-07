Frankreichs Umweltminister tritt ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Frankreichs Umweltminister François de Rugy hat seinen Rücktritt eingereicht. Das teilte der Politiker am Dienstag via Facebook mit. Zuvor waren Vorwürfe aufgekommen, De Rugy habe auf Staatskosten zu teuren Abendessen geladen und Arbeiten in seiner Wohnung erledigen lassen. De Rugy hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

(L'essentiel/dpa)