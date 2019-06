18 Stunden pro Tag für 27.903 Euro im Monat

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor einigen Tagen plauderte Jean-Claude Juncker in einem Interview mit der Bild-Zeitung über seinen aktuellen Job. Schließlich wird die Stelle des Präsidenten der Europäischen Kommission bald neu vergeben und der oder die Neue muss wissen, was dort auf ihn oder sie wartet.

Ein besonders interessantes Details über Junckers Leben in Brüssel: Er schläft für 3.250 Euro pro Monat im Hotel. Der aktuelle Präsident leitet also die Exekutive der Europäischen Union, ein mehrsprachiges Team, führt Verhandlungen mit den Mächtigen der Welt – und das alles ohne festen Wohnsitz.

Was gehört noch zum Job-Profil? Jean-Claude Juncker sagt, es sei ein Fulltime-Job. «18 Stunden am Tag». Fließendes Englisch ist unerlässlich, Französisch ist von Vorteil, genauso jede andere europäische Sprache.

Das Gehalt beträgt 27.903,32 Euro brutto pro Monat (versteuert mit 45 Prozent), zuzüglich Wohngeld von 4.185,50 Euro und Spesenzuschuss von 1.418,07 Euro pro Monat. Im Fall eines unterhaltsberechtigten Kindes erhält der Präsident der Kommission zusätzlich 410,11 Euro und ein Erziehungsgeld von 100,18 Euro. Zum Vergleich: Der französische Präsident verdient 15.140,45 Euro brutto pro Monat.

Ein Büro im ehemaligen Kloster

Das Büro des Präsidenten der Europäischen Kommission befindet sich im 13. Stock des Berlaymont, einem Gebäude, das in den 1960er Jahren auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters (von dem es seinen Namen hat) erbaut und um die Jahrhundertwende – nach 15 Jahren Asbestsanierung – erneuert wurde. Das hat also wenig mit dem Glanz des Elysée Palasts oder der Kanzler-Wohnung in Berlin zu tun.

Gegenüber dem Berlaymont liegt der Rat, in dem sich die Staats- und Regierungschefs der Union mehrmals im Jahr treffen. Dieses Gebäude namens Justus Lipsius (benannt nach einem belgischen Humanisten des 16. Jahrhunderts) erinnert den Präsidenten der Kommission ständig an die Grenzen seiner Befugnisse, da es die Führer der EU-Länder und des Europäischen Parlaments sind, die auf der Grundlage seiner Vorschläge Entscheidungen treffen.

Die Verantwortung des Präsidenten ist dagegen enorm, schließlich betreffen seine Entscheidungen rund 33.000 Arbeitnehmer aus 28 Ländern. Die Kommission trifft sich einmal pro Woche, meist mittwochs in Brüssel, einmal im Monat in Straßburg.

(mb/nc/afp/L'essentiel)