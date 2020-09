«Der Präsident hatte keinen Schlaganfall»

Donald Trumps Leibarzt Sean Conley erklärte, Trump habe keinen Schlaganfall oder akute Störungen des Herz-Kreislauf-Systems gehabt und sei auch nicht darauf untersucht worden. Er gehe nach wie vor davon aus, dass Trump fit genug für die Präsidentschaft sei. Es blieb unklar, warum der Leibarzt speziell zu diesen Erkrankungen Stellung nahm.

Ein Reporter der New York Times, Michael S. Schmidt, erwähnte in seinem am Dienstag erschienenen Buch «Donald Trump v. The United States», dass Trump im vergangenen November an einem Samstag überraschend in ein Krankenhaus gefahren sei. Vize-Präsident Mike Pence sei zugleich in Bereitschaft versetzt worden, zeitweise die Amtsgeschäfte zu übernehmen, wenn Trump in Vollnarkose versetzt werden sollte, schrieb Schmidt. Das sei am Ende nicht nötig gewesen und der Grund des Besuchs sei ein Mysterium geblieben. Schmidt machte keine näheren Angaben zur Quelle der Informationen und stellte auch keine Spekulationen über die Gründe von Trumps Krankenhausbesuch an.

Jährlicher Gesundheitscheck

Trump schrieb in der Nacht zum Mittwoch bei Twitter, Pence sei nie in Bereitschaft zur Übernahme der Amtsgeschäfte versetzt worden. Wenige Stunden zuvor hatte Pence im Sender Fox News lediglich gesagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass so etwas passiert sei.

Trump fügte in dem Tweet hinzu, dass er bei dem «kurzen Besuch» seinen jährlichen Gesundheitscheck abgeschlossen habe. Im November hatte er nach dem gut zweistündigen Krankenhaus-Besuch jedoch geschrieben, dass er die erste Phase seines jährlichen Checks begonnen habe. Und er habe die Familie eines jungen Mannes besucht, der operiert worden sei.

In einem am Dienstag ausgestrahlten Fox-News-Interview wiederholte Trump unterdessen den Vorschlag, er und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden sollten sich vor den TV-Debatten zur Präsidentenwahl auf leistungssteigernde Substanzen testen lassen. Ihm sei ein Unterschied in Bidens Auftreten zwischen verschiedenen Debatten der Demokraten aufgefallen, behauptete Trump. «Er ist auf irgendeiner Leistungssteigerung, meiner Meinung nach», sagte der US-Präsident, ohne dies zu belegen.

