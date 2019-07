«Wir können die NGOs nicht alleine lassen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte in einem Interview mit Deutschlandfunk, man brauche sehr schnell europäische Schiffe im Mittelmeer. Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen, wie etwa die «Sea Watch», dürften angesichts der Kriegshandlungen in Libyen nicht mit den Rettungseinsätzen allein gelassen werden.

Wichtig sei auch, dass von vornherein Häfen bestimmt würden, die diese Schiffe hereinließen. Dort müssten dann von der EU, in Zusammenarbeit mit dem Uno Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), Strukturen geschaffen werden, die sich verlässlich um die Hilfesuchenden kümmerten. «Das ist eine Frage der Solidarität und der elementarsten Menschlichkeit.»

In der Diskussion um die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer kommt immer häufiger die Forderung nach einem internationalen Einsatz auf. Gleichzeitig machen einige EU-Länder Stimmung dagegen, allen voran Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, Italiens Innenminister Matteo Salvini und Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

«Das ist, als würde ich behaupten, die Hilfe bei Lawinenunglücken wäre falsch»

Asselborn sagte in dem Interview, es sei erschreckend, dass Politiker wie Sebastian Kurz behaupteten, es sei ein Fehler, Menschen zu retten, weil ihnen damit falsche Hoffnungen gemacht würden. «Damit gewinnt man Wahlen, so ist das», sagte er. Man sei mit solchen Aussagen aber auf einer Linie mit Orbán und Salvini. «Das ist, als würde ich behaupten, in Österreich wäre die Hilfe bei Lawinenunglücken falsch und überflüssig. Denn wenn sie wirksam ist, dann lockt sie immer mehr Menschen abseits der Pisten.»

Er mahnte an, es sei keine Lösung, Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, zurück nach Libyen zu bringen. Dort kämen sie schließlich in Lager, die vergangene Woche angegriffen wurden. «Da braucht es einen richtigen Aufschrei, auch beim UNHCR.»

(mb/L'essentiel/DLF)