Die Saudi-​​Version bröckelt – wegen Männern wie ihm

Agenten hätten auf eigene Faust gehandelt, als sie den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul verschleppten, verhörten und dabei «versehentlich» töteten.

So lautet die Version des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, kurz MbS. Diese Version tischte er dem US-Präsidenten Donald Trump auf, und es ist auch diese Version, auf die sich ein erwarteter offizieller Ermittlungsbericht aus Riad stützen könnte. Nur weist diese Version einige Widersprüche auf.

Personen aus dem engeren Umfeld des Kronprinzen

So haben die «New York Times» oder die «Washington Post», für die Khashoggi mitunter schrieb, mit Software zur Gesichtserkennung, einer Datenbank mit saudi-arabischen Handy-Nummern, öffentlich gewordenen saudi-arabische Regierungsdokumenten, Zeugenaussagen und türkischen Medienberichten Folgendes nachweisen können: Mitglieder der «Delegation», die am Tag von Khashoggis Verschwinden aus Riad in Istanbul angekommen waren, sind eindeutig dem engeren Umfeld von Kronprinz Mohammed zuzurechnen. Einige von ihnen haben dabei eine so hohe Position inne, dass nur eine noch höher stehende Person ihnen habe Aufträge erteilen können, folgern die beiden Zeitungen.

In der angereisten Gruppe findet sich etwa Maher Abdulasis Mutreb. Er arbeitete 2007 als saudischer Diplomat in London, bevor er immer häufiger Kronprinz Mohammed auf dessen Reisen begleitete – was Fotos diverser Staatsbesuche dokumentieren. Diese Nähe zum Kronprinzen lässt es unwahrscheinlich wirken, dass Mutreb ohne dessen Wissen nach Istanbul geflogen ist.

Ein Pionier auf dem Gebiet Schnellautopsien

Auf Aufnahmen von Überwachungskameras vom Flughafen in Istanbul ist auch Salah Muhammad al-Tubaigy auszumachen. Al-Tubaigy soll Khashoggi bei lebendigem Leib mit einer Knochensäge zerstückelt haben, wie türkische Medien unter Berufung auf Audioaufnahmen aus dem Konsulat berichten.

Der Chef-Forensiker des nationalen Sicherheitsdepartements hat laut «New York Times» einen führenden Posten im saudischen Innenministerium inne. Er ist Mitglied der Saudi Association für Forensic Pathology und gilt als Pionier auf dem Gebiet mobile und schnelle Autopsien. Von ihm stammen auch zahlreiche Berichte und Studien über das Sammeln von DNA-Spuren und das Zerlegen menschlicher Körper.

Die «New York Times» hat in der angereisten Saudi-«Delegation» auch mindestens neun Männer ausgemacht, die für saudi-arabische Sicherheitsdienste, die Armee oder Ministerien arbeiten.

«Saudis wären extrem naiv»

Kronprinz Mohammed hat laut US-Präsident Donald Trump jede Kenntnis von den Vorgängen im Konsulat in Istanbul «absolut bestritten». Sollten die Angaben der «New York Times» und «Washington Post» sich aber bewahrheiten, bricht diese Verteidigungslinie sich zusammen.

«Die türkischen Anschuldigungen zu Khashoggis Tod basieren größtenteils auf Material des türkischen Geheimdienstes», schreibt die «New York Times». Dieser genieße unter westlichen Geheimdiensten einen sehr guten Ruf. «Der türkische Geheimdienst ist sehr fähig, gerade was die innere Sicherheit und Bedrohungslage angeht», bekräftigt ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter. «Es wäre extrem naiv, wenn die Saudis denken, dass sie in Istanbul mit so einem Mord davonkommen.»

