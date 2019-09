Trump bestätigt den Tod von Bin Ladens Sohn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die USA haben den Tod eines Sohnes des früheren al-Qaida-Chefs Osama bin Laden bekanntgegeben. Hamza bin Laden sei bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in der Region Afghanistan/Pakistan getötet worden, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts in Washington.

Der Getötete sei selbst eine wichtige Figur in der radikal-islamischen Miliz gewesen. Sein Tod sei daher nicht nur von erheblicher symbolischer Bedeutung, sondern habe auch Auswirkungen auf die Aktivitäten von al-Qaida.

US-Medien vermeldeten bereits Ende Juli Hamzas Tod

Mehrere US-Medien hatten Ende Juli über den Tod Hamza bin Ladens berichtet. Demnach soll er im Laufe der vergangenen zwei Jahre getötet worden sein. Der etwa 30-Jährige hat nach früheren Angaben des US-Außenministeriums seit August 2015 in mehreren Botschaften im Internet zu Anschlägen gegen die USA und westliche Verbündete aufgerufen.

Sein Vater Osama bin Laden galt als Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington. Danach war er untergetaucht. 2011 spürte ein US-Spezialkommando den damals 54-Jährigen im pakistanischen Abbottabad auf und tötete ihn. Hamza bin Laden soll danach eine führende Rolle bei al-Qaida eingenommen haben.

Eine Million Dollar Belohnung

Das Ministerium hatte im Februar angekündigt, dass eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar ausgesetzt worden sei, um Hamza bin Laden aufzuspüren. Er war bereits Anfang 2017 auf die Terrorliste der USA gesetzt worden.

Nach Angaben des US-Außenministeriums wurde Hamza bin Laden 1989 in Dschidda in Saudi-Arabien geboren. Andere Quellen geben sein Geburtsjahr mit 1991 an.

(L'essentiel/reuters/sda)