306 Wahlleute geben ihre Stimme Joe Biden

Die Abstimmungen der Wahlleute in den US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington haben den Sieg des Demokraten Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentenwahl bestätigt. Der Demokrat Biden (78) kam auf 306 Stimmen – wie auf Grundlage der zertifizierten Ergebnisse der Bundesstaaten nach der Wahl vom 3. November erwartet. Der Republikaner Trump (74) konnte 232 Stimmen auf sich vereinen. Biden wollte sich noch am Montagabend zu seinem Wahlsieg äußern.

Das Votum der Wahlleute in Kalifornien hob Biden am Montagabend über die Schwelle der notwendigen 270 Stimmen, als letzter Bundesstaat besiegelte Hawaii das Endergebnis. Der Präsident wird in den USA indirekt gewählt: Die insgesamt 538 Wahlleute stimmen stellvertretend für das Volk ab. In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Wahlsieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Bei den Abstimmungen am Montag gab es keine Abweichler, alle Wahlleute stimmten entsprechend der Ergebnisse ab – und machten damit vage Hoffnungen mancher Trump-Anhänger zunichte, dass das Wahlresultat auf diesem Wege womöglich noch zu kippen sei.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV — Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat den abgewählten Amtsinhaber Donald Trump zur Anerkennung von dessen Wahlniederlage aufgefordert. Der Demokrat Biden verwies in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware darauf, dass ihm die Wahlleute in den Bundesstaaten bei ihren Abstimmungen am Montag 306 der 538 Stimmen zukommen ließen. Das entspricht exakt derselben Mehrheit, die Trump vor vier Jahren als «Erdrutschsieg» bezeichnet hatte. «Diese Zahlen haben damals einen klaren Sieg dargestellt, und ich schlage respektvoll vor, dass sie das auch jetzt tun», sagte Biden.

«In diesem Kampf um die Seele Amerikas hat die Demokratie gesiegt», sagte Biden. «Die Flamme der Demokratie wurde in dieser Nation vor langer Zeit entzündet. Und wir wissen jetzt, dass nichts – nicht einmal eine Pandemie oder ein Machtmissbrauch – diese Flamme auslöschen kann.»

Trump anerkennt Niederlage nicht

Nach wie vor weigert sich Trump allerdings, seine Niederlage anzuerkennen. Er kämpft bislang vergeblich vor Gericht dafür, dass das Wahlergebnis umgekehrt wird und scheiterte auch bereits vor dem Obersten US-Gerichtshof. Am Wochenende sprach er Biden erneut die Legitimität ab. «Ich sorge mich, dass das Land einen unrechtmäßigen Präsidenten haben wird. Das macht mir Sorgen – ein Präsident, der verloren hat und schlimm verloren hat», sagte Trump dem Fernsehsender Fox News.

Biden wird planmäßig am 20. Januar im Amt vereidigt. Zuvor müssen die Ergebnisse des Electoral College nun nach Washington geschickt und am 6. Januar ausgezählt werden. Dafür kommen dann die zwei Kongresskammern, Senat und Repräsentantenhaus, in einer gemeinsamen Sitzung zusammen.

In einer vorbereiteten Ansprache am Montagabend sollte Biden erklären, dass die Demokratie «in diesem Kampf um die Seele Amerikas» Bestand bewiesen habe. Im Manuskript hieß es weiter: «Der Glaube an unsere Institutionen hat gehalten. Die Integrität unserer Wahlen bleibt intakt. Und so ist jetzt die Zeit, das Blatt zu wenden. Sich zu einigen. Zu heilen.» Daneben wollte Biden nach Angaben seines Wahlkampfteams nochmals zum Ausdruck bringen, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein wolle, unabhängig davon, für wen sie bei der Wahl gestimmt hätten. Er werde aber auch betonen, dass Politiker in Amerika sich die Macht nicht nähmen – sondern sie vom Volk verliehen bekämen.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Direkt nach nach Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse der Wahlleute, hat US-Justizminister William Barr seinen Rücktritt beim amtierenden Präsidenten Donald Trump eingereicht. In einem von Trump am Montagabend auf Twitter veröffentlichten Schreiben Barrs hieß es, er werde am 23. Dezember aus dem Amt ausscheiden.

