Hier trifft Greta Thunberg fast auf Donald Trump

In einer hoch emotionalen Rede beim Klimagipfel in New York hat die Aktivistin Greta Thunberg den Staats- und Regierungschefs mangelnde Handlungsbereitschaft vorgeworfen. Im Publikum saßen auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs.

Überraschend nahm auch US-Präsident Donald Trump teil. Er kam aber zu spät und verpasste Thunbergs Rede – und er blieb auch nur wenige Minuten.

Versteinerte Mine

Als Trump kurz zu den anwesenden Journalisten trat, stand die schwedische Klima-Aktivistin im Hintergrund und beobachtete den Auftritt des Präsidenten – zuerst neugierig, dann mit bösem Blick und versteinerter Mine. Trump bekam nichts mit.

Trump gilt als mächtigster Bremser beim Kampf gegen den Klimawandel. Nach seinem Amtsantritt hatte er den Ausstieg aus dem zentralen Pariser Uno-Klimaabkommen verkündet - und das als Staatschef des Landes mit dem zweithöchsten Ausstoß von klimaschädlichen Gasen.

(L'essentiel/chk/sda)