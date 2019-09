1300 Menschen gelten noch immer als vermisst

Nach dem verheerenden Hurrikan «Dorian» will UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag die Bahamas besuchen. Er wolle mit der Reise seine Solidarität mit den Menschen des Karibikstaates ausdrücken, sagte Guterres am Donnerstag in New York. Ziel sei es auch, die internationale Gemeinschaft für die Situation vor Ort zu sensibilisieren.

Den ungewöhnlich starken Hurrikan sieht der Generalsekretär als Auswirkung der Klimakrise: «Der Klimawandel rennt schneller als wir, und wir müssen einen viel ehrgeizigeren Ansatz verfolgen, um den Klimawandel zu bekämpfen». Bei der anstehenden UN-Vollversammlung wird die Klimakrise eines der beherrschenden Themen sein.

Nach «Dorian» werden auf den Bahamas noch rund 1300 Menschen vermisst. Es ist offiziellen Angaben zufolge damit zu rechnen, dass die Zahl der bislang 50 bestätigten Toten deutlich steigen wird. Deutsche und niederländische Marinesoldaten begannen unterdessen mit ihrem Hilfseinsatz auf den Bahamas.

(L'essentiel/dpa)