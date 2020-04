Israel bekommt eine große Koalition

Israels rechtskonservativer Regierungschef Benjamin Netanyahu und sein oppositioneller Rivale Benny Gantz haben sich grundsätzlich auf die Bildung einer Regierung geeinigt und wollen diese im Wechsel anführen. Eine Vereinbarung mit dem Ziel einer «nationalen Notstandsregierung» sei unterzeichnet worden, teilten Netanyahus Likud-Partei und Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß am Montag gemeinsam mit. Die linksliberale oppositionelle Merez-Partei kritisierte die Einigung scharf.

Nach Angaben beider Seiten ist in der Koalition eine Rotation im Amt des Ministerpräsidenten vorgesehen. Netanyahu solle als Erster eineinhalb Jahre lang das Amt bekleiden und dann im Oktober 2021 von Gantz abgelöst werden. Dieser soll demnach zunächst Verteidigungsminister und Vize-Regierungschef werden. Im Herbst kommenden Jahres solle dann Netanyahu Vize-Regierungschef werden. Die umstrittene Einigung soll eine seit mehr als einem Jahr andauernde Pattsituation zwischen Netanyahus rechts-religiösem Block und dem Mitte-Links-Lager um Gantz beenden.

Nach der Einigung warb Gantz auf Twitter für die neue Regierung. «Wir haben eine vierte Wahl verhindert. Wir werden die Demokratie schützen», schrieb der 60-Jährige. «Wir werden gegen das Coronavirus kämpfen und uns um jeden israelischen Bürger kümmern.» Auch Netanyahu teilte mit, die Notstandsregierung werde sich «für die Rettung der Leben und des Einkommens der israelischen Bürger einsetzen».

Israel hat ein «Corona-Kabinett»

Likud und Blau-Weiß wollen nun ein «Corona-Kabinett» bilden, das die Krise gemeinsam verwaltet. Die Ministerämter sollen dabei paritätisch verteilt werden. Es wird damit gerechnet, dass die strengreligiösen Parteien sowie die Arbeitspartei sich ebenfalls der Koalition anschließen. Aus der ultrarechten Jamina verlautete dagegen am Montagabend nach Medienberichten, Netanyahu wolle sie offenbar nicht mit einbeziehen.

Zunächst sechs Monate lang soll die Koalition den Angaben zufolge als «Notstandsregierung» arbeiten. In der Zeit sollen keine Gesetze eingebracht werden, die nichts mit der Corona-Krise zu tun haben.

Eine Ausnahme sind laut der Vereinbarung die Absichten Israels, im Übereinstimmung mit dem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump die Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland zu annektieren. Netanyahu könne diese Pläne von Juli an Regierung und Parlament zur Billigung vorliegen, hieß es in der Vereinbarung. Diese Pläne sind international höchst umstritten. Die Palästinenser wollen in dem 1967 von Israel eroberten Westjordanland sowie im Gazastreifen einen unabhängigen Staat gründen, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Demos gegen Netanyahu

Die Koalitionsverhandlungen waren immer wieder ins Stocken geraten. Blau-Weiß hatte zuletzt gedroht, ohne eine Einigung werde man am Montag im Parlament ein Gesetz einbringen, das eine künftige Beauftragung Netanyahus mit der Regierungsbildung wegen einer Korruptionsanklage gegen ihn verhindern solle. Am Sonntagabend hatten in Tel Aviv Tausende Israelis gegen Netanyahu und aus ihrer Sicht anti-demokratische Maßnahmen unter anderem im Kampf gegen das Coronavirus demonstriert.

Ein zentraler Streitpunkt in den Koalitionsverhandlungen war laut Medienberichten die Forderung von Netanyahus Likud-Partei nach einem Vetorecht bei der Besetzung von Richtern. Nach Medienberichten wird in einem zuständigen Ausschuss laut der Vereinbarung eine Mehrheit rechtsorientierter Abgeordneter herrschen.

Ohne Einigung drohte eine vierte Wahl

Netanyahu wollte sich Medienberichten zufolge außerdem absichern für den Fall einer Entscheidung des Höchsten Gerichts, dass er wegen einer Korruptionsanklage nicht als Ministerpräsident oder Vize-Ministerpräsident amtieren kann. In dem Fall würde Gantz ihn nicht ablösen, sondern es käme automatisch zu einer Neuwahl, wie eine Sprecherin von Blau-Weiß bestätigte.

Gantz' Mandat zur Regierungsbildung war nach einer Verlängerung am Mittwochabend ausgelaufen. Präsident Reuven Rivlin gab das Mandat daraufhin dem Parlament. Binnen drei Wochen konnte jeder Abgeordnete - auch Gantz und Netanyahu - versuchen, sich die Unterstützung von 61 der insgesamt 120 Parlamentarier zu sichern. Ohne Einigung hätte Israel zum vierten Mal seit April 2019 ein neues Parlament wählen müssen.

Gantz hatte den Auftrag zur Regierungsbildung

Im Streit über den Schritt von Gantz war sein Mitte-Bündnis Blau-Weiß zerbrochen. Er tritt daher nur mit dem verbleibenden Teil von Blau-Weiß in die Koalition ein. Das Restbündnis verfügt über 17 von 120 Mandaten im Parlament, während Netanyahus Likud mit 36 Sitzen stärkste Fraktion wurde.

Israel wird seit Ende 2018 von einer Übergangsregierung unter Netanyahu verwaltet. Am 2. März hatten die Bürger zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Dabei gab es erneut keinen klaren Sieger, Gantz erhielt aber den Auftrag zur Regierungsbildung.

«Grenzenlose Schande»

Gantz hatte bislang eine große Koalition mit der Likud-Partei mit Netanyahu an der Spitze abgelehnt, weil dieser wegen Korruption in drei Fällen angeklagt ist. Mitte März sagte Gantz jedoch im Parlament mit Verweis auf die Corona-Krise, er werde sich mit aller Macht für die Bildung einer großen Koalition einsetzen. Kritiker werfen ihm seither vor, er habe sein zentrales Wahlkampfversprechen gebrochen.

Aus dem Mitte-Links-Lager hatte es scharfe Kritik an Gantz' Schritt gegeben. Jair Lapid gehört zu dem Teil von Blau-Weiß, der Gantz' Schritt vehement ablehnt. Er warf Gantz am Montagabend vor, er habe es Netanyahu ermöglicht, «die Richter zu ernennen, die in seinem Fall entscheiden». Dies sei eine «grenzenlose Schande». Die Merez-Partei schrieb am Montag bei Twitter: «Das ist keine Einheitsregierung. Das ist keine Notstandsregierung. Das ist eine Korruptionsregierung.»

Prozess soll am 24. Mai beginnen

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus Sars-CoV-2 mittlerweile bei mehr als 13.713 Personen in Israel nachgewiesen worden. 177 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Unter dem Eindruck der Corona-Krise war der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Netanyahu Mitte März verschoben worden. Er soll nun erst am 24. Mai beginnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Netanyahu Betrug und Untreue sowie Bestechlichkeit vor. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

(L'essentiel/sda)