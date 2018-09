Pflegekräfte sollen «einfach mehr arbeiten»

Sie werden jetzt schon händeringend gesucht – und die Situation könnte sich in wenigen Jahren noch weiter zuspitzen: Pflegekräfte für Krankenhäuser, Kliniken und Heime sind in Deutschland richtige Mangelware geworden. Gesundheitsminister Jens Spahn hat da eine einfache, praktikable Lösung gefunden: mehr arbeiten.

«Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen», sagte er gegenüber der «Augsburger Allgemeinen» am Donnerstag. Der CDU-Politiker erklärt, dass einige Beschäftigte ihre Stundenzahl verringert hätten; hier müsse man die Arbeitsbedingungen überprüfen.

Viele machen ihren Job gerne

Durch Überlastung, Stress und schlechte Bezahlung seien viele Pflegekräfte extrem stark beansprucht, dies ergab eine Studie, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Verdi in Auftrag gegeben hatten. Insgesamt 17.000 Stellen seien nicht besetzt, ergab eine andere Studie vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, wie die Norddeutsche Neueste Nachrichten berichtet.

Viele Pflegekräfte würden ihren Job gerne machen und «viel Kraft aus ihrem Beruf» schöpfen, allerdings «hadern sie aber mit den Umständen, die er mit sich bringt». Spahn betont, dass man an den Rahmenbedingungen arbeiten müsse, darunter fielen auch verbesserte, faire Schichtverteilungen, verlässliche Arbeitszeiten und Ausgleichstage, die man am Stück nehmen könne: «Derzeit ist die Pflege der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt», so der Minister.

(sb/L'essentiel)