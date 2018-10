Kölner Geiselnehmer könnte dem IS angehören

Nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof, bei dem eine Frau über Stunden von einem Mann in einer Apotheke festgehalten worden war, sind am Tatort laut Kriminalpolizei Papiere eines 55 Jahre alten Syrers gefunden worden. Demnach habe der Besitzer dieser Papiere eine Duldung bis Mitte 2021 erhalten. Der Geiselnehmer sei mit «hoher Wahrscheinlichkeit» der Passinhaber. Die Ermittler betonten gleichzeitig, dass die Identität des Täters aber noch nicht eindeutig geklärt sei. Der Inhaber des gefundenen Dokumentes von 2016 sei wegen verschiedener Delikte wie Diebstahl und Drogen bekannt.

Nach Angaben der Polizei soll er freien Abzug gefordert haben. Zudem habe der Mann die Freilassung einer Tunesierin gefordert. Er habe außerdem einen Koffer und eine Reisetasche verlangt, sagte der leitende Polizeidirektor Klaus Rüschenschmidt am Montag in Köln. Koffer und Tasche habe er zuvor im Café eines Schnellimbisses liegen gelassen, in dem er einen Brandbeschleuniger gezündet hatte.

Molotowcocktail verletzte 14-jähriges Mädchen

Bei der Zündung eines Molotowcocktail in einem Bahnhofsrestaurant war ein 14-Jähriges Mädchen verletzt worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Sie habe Brandverletzungen erlitten und befinde sich im Krankenhaus. Die Sprinkleranlage löste aus. Das habe den Täter wohl unter anderem dazu veranlasst, das Restaurant zu verlassen.

Bei der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof soll der mutmaßliche Täter auch mehrere Gaskartuschen genutzt und in der Apotheke im Hauptbahnhof gelagert haben. Es seien blaue Campinggaskartuschen und Brandbeschleuniger gefunden worden, von denen einige mit Klebeband verbunden gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Köln.

Die Kölner Polizei schließt nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln. Bei der Geiselnahme soll der Mann nach Angaben eines weiteren Sprechers auch geäußert haben, dass er zur Terrorormiliz IS gehöre. Weitere Details seien laut Polizei noch nicht bekannt.

Über Twitter hatte die Polizei mit der Bevölkerung kommuniziert:

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. Oktober 2018

(L'essentiel/dpa)