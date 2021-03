Polnischer Journalist in Myanmar verhaftet

Sicherheitskräfte haben in Myanmar einen polnischen Journalisten festgenommen, der für die Deutsche Presse-Agentur (DPA) tätig ist. Robert Bociaga sei am Donnerstag in Taunggyi, der Hauptstadt des Shan-Staats, von Soldaten inhaftiert worden, berichteten das Portal Myanmar Mix, das Nachrichtenunternehmen Khit Thit Media und zahlreiche Nutzer in sozialen Netzwerken.

Der 30-Jährige soll geschlagen und verletzt worden sein, so ein Reporter von Khit Thit Media auf Facebook. Auf Fotos war zu sehen, wie Uniformierte Bociaga umzingelten. Er habe schützend die Hände über sich gehalten. Die Deutsche Presse-Agentur hat derzeit keinen Kontakt zu Bociaga.

DPA fordert sofortige Freilassung

«Die Festnahme und offenkundige Misshandlung von Robert Bociaga haben uns tief bestürzt. Wir sind in großer Sorge um unseren Kollegen», sagte DPA-Chefredakteur Sven Gösmann. Die Deutsche Presse-Agentur verurteile das Vorgehen und fordere die Verantwortlichen auf, den Journalisten umgehend freizulassen. «Das ist ein unerträglicher, nicht hinnehmbarer Angriff auf die Freiheit der Berichterstattung – und selbst in dieser brutalen Form leider kein Einzelfall», sagte Gösmann.

Das polnische Außenministerium, das polnische Konsul in Thailand und der deutsche Konsul in Myanmar bestätigten die Festnahme eines polnischen Journalisten, schreibt die Zeitung «Gazeta Wyborcza». Es würden alle Anstrengungen unternommen, um Kontakt zu dem Inhaftierten aufzunehmen, um ihm zu helfen und Informationen über seinen Gesundheitszustand und seine rechtliche Situation zu erhalten.

Militär entzieht Medien die Lizenz

Im früheren Birma gehen Sicherheitskräfte seit dem Putsch von Anfang Februar mit zunehmender Härte nicht nur gegen Demonstranten, sondern auch gegen Journalisten vor. Viele örtliche Journalisten nahmen sie bereits fest. Die Militärführung habe zudem vor wenigen Tagen mehreren wichtigen Medienunternehmen die Lizenz entzogen.

Ausländer galten in Myanmar bislang als relativ sicher. Seit dem Umsturz war im Februar ein japanischer Journalist festgenommen worden, der aber nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß kam.

